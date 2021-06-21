Четыре военнослужащих погибли при обстрелах под Донецком

Четыре военнослужащих самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) погибли в результате обстрелов под Донецком со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), ещё пятеро получили ранения. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

В результате обстрела в районе Лозового убиты трое военнослужащих ДНР и один получил тяжелое ранение. Позднее эвакуационная группа, следовавшая на санитарном автомобиле за раненым и телами погибших, была обстреляна со стороны Красногоровки.

В результате один защитник ДНР погиб и четверо получили ранения, — говорится в сообщении.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР.

Ранее украинские диверсанты совершили нападение на наблюдательный пост на территории самопровозглашённой Луганской народной республики. В ходе столкновения погибли пять ополченцев.