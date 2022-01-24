Четыре страны уведомили Киев о планах эвакуировать семьи дипломатов

МИД Украины заявил, что получил уведомления о намерении эвакуировать членов семей своих дипломатов от четырёх стран, включая Германию. При этом на территории Украины работают представительства международных организаций, а также находятся 129 посольств и консульств, отмечается на сайте украинского МИД.

По состоянию на 24 января только четыре государства уведомили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия, — подчёркивается в сообщении.

Украинские дипломаты уточнили, что подобных уведомлений не было ни от стран, которые граничат с Россией, ни от каких-либо организаций.

Ранее стало известно, что власти Австралии начали эвакуацию семей дипломатов с Украины, возможности для оказания консульской помощи гражданам могут быть ограничены из-за обстановки в стране. Сейчас на Украине находятся 1,4 тыс. австралийцев. МИД Австралии призвал сограждан воздержаться от поездок на Украину.