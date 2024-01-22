Четыре страны проведут встречу по Афганистану Россия вместе с Китаем, Ираном и Пакистаном проведут встречу по теме Афганистана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замир Кабулов

Россия, Китай, Иран и Пакистан готовятся провести встречу по Афганистану, заявил специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в комментарии ТАСС. Встреча может состояться до конца января.

Встреча [в формате «Россия, Китай, Иран и Пакистан»] готовится, она пройдет, — сказал Кабулов.

Дипломат отметил, что о конкретных сроках и месте ее проведения будет сообщено позднее. Он уверен, что обмен ударами между Ираном и Пакистаном не повлияет на подготовку встречи. Спецпредставитель президента РФ указал, что на повестке встречи будет «взаимодействие с нынешними властями Афганистана в интересах создания инклюзивного правительства, борьба с терроризмом и наркопреступностью».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает контакты с действующим руководством Афганистана. По его словам, Москва делает все, чтобы представители «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) стали полноценным признанным правительством и работали не только над этнической, но и над политической инклюзивностью руководящих сил.