Четыре государства призвали РФ реализовать объявленные шаги по деэскалации

Главы МИД ФРГ, Франции, Великобритании и США в результате обсуждения отношений с Россией призвали Москву реализовать ранее объявленные шаги по деэскалации. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Германии.

Министр иностранных дел Анналена Бербок провела телефонные переговоры с (главой МИД Франции) Жан-Ивом Ле Дрианом, (главой МИД Великобритании) Элизабет Трасс и (госсекретарем США) Энтони Блинкеном. Министры иностранных дел сошлись во мнении: важно, чтобы Россия сейчас реально реализовала объявленные шаги по деэскалации, — говорится в сообщении ведомства в Twitter .

В последние месяцы Украина и страны Запада выражают обеспокоенность в связи с «усилением агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.

Издание Bild одним из первых сообщило о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В декабре прошлого года немецкие журналисты предоставили потенциальные планы атаки, а датой начала боевых действий назвали конец января — начало февраля.

Впоследствии на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала NYT. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.