Женщина устроила резню на железнодорожной станции в Токио NHK: женщина ранила ножом четверых человек на железнодорожной станции в Токио

Фото: Richard Atrero De Guzman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Четыре человека получили ранения в результате поножовщины на железнодорожной станции Акихабара в Токио, сообщает NHK. По предварительным данным, нападение совершила женщина, она задержана сотрудниками полиции.

ЧП произошло около 23 часов по местному времени. Пострадавшие доставлены в больницу. Полицейские устанавливают мотивы нападавшей.

Ранее в Петербурге произошла драка между двумя пассажирами автобуса. В ходе стычки один ранил другого ножом в шею и руку. Нападавшего задержали полицейские, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Пострадавшего доставили в больницу.

До этого похожий случай произошел в московском метро. Двое пассажиров подрались в вагоне поезда, следовавшего от станции «Китай-город» до станции «Пушкинская». Во время потасовки один из ее участников достал нож. Его оппонент попытался выхватить холодное оружие, но получил резаную рану. Участников стычки задержали.