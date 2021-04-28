Четыре человека погибли во время беспорядков в тюрьме в Эквадоре

https://static.news.ru/photo/978d37a4-a864-11eb-8365-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: rf-smi.ru

В результате перестрелки в одно qbp тюрем Эквадора погибли по меньшей мере четыре человека. Ещё 12 получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пенитенциарную службу республики.

По данным ведомства, инцидент произошёл в городе Гуаякиль. В настоящее время полиция взяла ситуацию под контроль. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения.

В феврале текущего года бунты заключённых вспыхнули в ряде тюрем Эквадора. В результате погибли, в общей сложности. 80 человек. Причиной беспорядков стали конфликты враждующих банд.

Ранее стало известно, что два пилота и четыре пассажира погибли при падении лёгкого самолёта в кантоне Салитре эквадорской провинции Гуаяс. Известно, что самолёт летел в Гуаякиль из Лаго Агрио, погибли все, кто находился на его борту.