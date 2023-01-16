Четыре человека погибли при взрыве в стрелковом клубе в Бразилии

Фото: Соцсети

По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва, произошедшего в одном из стрелковых клубов в бразильском городе Манаус. Еще один человек пострадал. Об этом сообщает портал G1.

Инцидент произошел утром 15 января в помещении, предназначенном для стрельб. По данным портала, прибывшие на место происшествия спасатели не сразу сумели попасть внутрь из-за сильного запаха газа. В помещении они обнаружили четыре обгоревших тела. Один мужчина подавал признаки жизни. Его госпитализировали с ожогами 90% тела.

В настоящее время власти выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что по меньшей мере два человека погибли, еще 34 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва и пожара на химическом заводе в северо-восточной провинции Ляонин в Китае. Кроме того, 12 человек числятся попавшими без вести. По имеющимся данным, в настоящее время пожар взят под контроль.

Также сообщалось, что два человека погибли и ещё семь пострадали в результате взрыва на предприятии в Пензе. ЧП произошло в тот момент, когда битум из резервуара перекачивали в автоцистерны. Травмы получили только рабочие предприятия, водители автоцистерн не пострадали.