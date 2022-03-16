Четыре человека погибли при обстреле колонны беженцев под Харьковом

Четыре человека погибли в результате обстрела автобусной колонны с беженцами, двигавшейся из Харькова в сторону России. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, его слова приводит РИА Новости. По утверждению военного, обстрел производился со стороны ВСУ.

Сегодня на харьковском направлении украинская сторона в очередной раз обстреляла автобусную колонну с беженцами, двигающуюся по гуманитарному коридору в сторону России. В результате четыре человека погибли, есть раненые, — сказал Мизинцев.

Он также добавил, что 16 марта для эвакуации мирных жителей РФ соблюдает режим тишины на ранее предложенных украинской стороной коридорах на киевском, запорожском, житомирском, сумском, харьковском и полтавском направлениях.

По открытым в сторону Российской Федерации гуманитарным коридорам неонацисты национальных батальонов никого не выпускают, угрожая физической расправой, а тех, кому удается прорываться, безжалостно обстреливают, — заявил представитель российских вооружённых сил.

Ранее стало известно о взрыве здания театра в Мариуполе. Украинские СМИ заявили об авиаударе по зданию, однако в российском Минобороны опровергли данную информацию и заявили, что подрыв был совершён боевиками националистического батальона «Азов». По предварительным данным, в здании театра могли находиться мирные жители.