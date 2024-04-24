Четыре бразильских наемника пропали без вести на Украине МИД Бразилии: четыре наемных военнослужащих пропали на Украине

Фото: МО Украины

МИД Бразилии считает погибшими или пропавшими без вести четырех бразильцев, отправившихся воевать на стороне Украины, сообщил РИА Новости представитель министерства. По его словам, с их родственниками уже связались, чтобы оказать им консульскую помощь.

МИД через посольство Бразилии в Киеве знает о гибели или исчезновении без вести четырех бразильцев в российско-украинском конфликте, — заявил собеседник агентства.

Вместе с тем, решение о репатриации останков погибших бразильцев остается за их родственниками. Власти Бразилии не могут оплачивать эти расходы согласно действующему законодательству, уточнил источник ведомства.

Ранее польские наемники численностью до роты были замечены в районе подконтрольного Украине города Орехова в Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что наемники из Польши участвуют в спецоперации на стороне Украины с 2022 года, при этом формально числятся в отпусках или отставке, поэтому их нельзя связать с национальной польской армией.

До этого в Минобороны РФ объявили, что российские силы за время специальной военной операции ликвидировали 5962 иностранных наемника. Наибольшее число уничтоженных «солдат удачи» являются гражданами Польши — 1497 человек. Всего же, по данным военного ведомства, в ряды ВСУ вступили 13 387 иностранных граждан.