Специалисты министерства здравоохранения штата Новый Южный Уэльс в Австралии обследуют четверых пациентов, которые могли заразиться коронавирусом нового типа 2019-nCoV.
На данный момент в стране нет ни одного подтверждённого случая пневмонии, вызванной 2019-nCoV, но профильные ведомства и учреждения Австралии находятся в готовности к возможной вспышке заболевания,
Как писал NEWS.ru ранее, вслед за Уханем, транспортное сообщение приостановлено ещё с девятью городами в китайской провинции Хэбэй в связи с опасностью распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
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