https://static.news.ru/photo/a145f170-3e5f-11ea-8c36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты министерства здравоохранения штата Новый Южный Уэльс в Австралии обследуют четверых пациентов, которые могли заразиться коронавирусом нового типа 2019-nCoV.

На данный момент в стране нет ни одного подтверждённого случая пневмонии, вызванной 2019-nCoV, но профильные ведомства и учреждения Австралии находятся в готовности к возможной вспышке заболевания, передаёт 9News.

Как писал NEWS.ru ранее, вслед за Уханем, транспортное сообщение приостановлено ещё с девятью городами в китайской провинции Хэбэй в связи с опасностью распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.