Четверть населения Земли не сможет получить вакцину от COVID до 2022 года

https://static.news.ru/photo/e4b58a2e-3f6c-11eb-a6db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emmanuel Osodi/Global Look Press

Около четверти населения Земли не сможет получить вакцину от коронавирусной инфекции ранее 2022 года. Как утверждает National Herald со ссылкой на данные американского Университета Хопкинса, государства, которые имеют финансовые возможности, уже зарезервировали 51% доз наиболее перспективных вакцин.

Речь идёт, в частности, об Австралии, Канаде и Японии, которые оформили предварительный заказ на более чем 1 млрд доз вакцин. И это при том, что в этих странах количество выявленных случаев заражения коронавирусом составляет менее 1% от общемирового показателя.

Такая ситуация приводит к тому, что страны с более скромными финансовыми возможностями будут вынуждены довольствоваться оставшейся частью вакцин и делить их между собой. И даже в случае выхода на запланированную производственную мощность всё равно порядка 25% населения Земли не успеет пройти вакцинацию в течение 2021 года.

Неопределённость в отношении глобального доступа к вакцинам от COVID-19 связана не только с продолжающимися клиническими испытаниями в разных странах, но и с неспособностью правительств и производителей вакцин быть более прозрачными с отчётностью в отношении этих механизмов, — утверждают авторы исследования.

Как ранее сообщал NEWS.ru, началась масштабная вакцинация граждан во всех регионах России. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что для большей эффективности вакцинации разработан график поставки препарата в регионы.