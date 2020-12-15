Четверть населения Земли не сможет получить вакцину от COVID до 2022 года

Около четверти населения Земли не сможет получить вакцину от коронавирусной инфекции ранее 2022 года. Как
Речь идёт, в частности, об Австралии, Канаде и Японии, которые оформили предварительный заказ на более чем 1 млрд доз вакцин. И это при том, что в этих странах количество выявленных случаев заражения коронавирусом составляет менее 1% от общемирового показателя.
Такая ситуация приводит к тому, что страны с более скромными финансовыми возможностями будут вынуждены довольствоваться оставшейся частью вакцин и делить их между собой. И даже в случае выхода на запланированную производственную мощность всё равно порядка 25% населения Земли не успеет пройти вакцинацию в течение 2021 года.
Неопределённость в отношении глобального доступа к вакцинам от COVID-19 связана не только с продолжающимися клиническими испытаниями в разных странах, но и с неспособностью правительств и производителей вакцин быть более прозрачными с отчётностью в отношении этих механизмов, — утверждают авторы исследования.
Как ранее сообщал NEWS.ru, началась масштабная вакцинация граждан во всех регионах России. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что для большей эффективности вакцинации разработан график поставки препарата в регионы.