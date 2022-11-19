Четверо сирийских военных погибли в результате атаки Израиля

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ВВС Израиля нанесли удары по постам армии Сирии, в результате чего погибли четверо сирийских военнослужащих. Об этом 19 ноября сообщили представители Министерства обороны страны, ссылаясь на военный источник. Отмечается, что авиаудары по позициям армии Сирии в центре государства и на побережье в 06:30 по местному времени. Израильские ВВС находились над Средиземным морем в районе Баньяса, передает РИА Новости.

В результате агрессии погибли четверо военных, один ранен, нанесен материальный ущерб, — говорится в сообщении.

В Минобороны Сирии добавили, что израильская атака была отражена силами ПВО.

Израиль систематически наносит удары по разным сирийским объектам. В течение последних месяцев им, в частности, подверглись Дамаск, Алеппо, порт Тартус и не только. Атаки стали поводом для неоднократных обращений представителей Сирии к генсеку ООН Антониу Гуттерешу. Но его реакции не последовало.

Ранее сирийские военные не пропустили американскую военную колонну на блокпосту в провинции Эль-Хасеке. Об этом сообщали журналисты со ссылкой на осведомленные источники. Инцидент произошел в деревне Кубур аль-Гараджана в подокруге Телль-Тамр.

По данным агентства, сирийские военные вынудили восемь военных автомобилей США покинуть район.