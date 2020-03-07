https://static.news.ru/photo/c06bfcbc-602d-11ea-aa3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: California National Guard/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Российские дипломаты сообщили о том, что Госдепартамент США подтвердил нахождение четырёх россиян на борту лайнера Grand Princess, который находится на карантине в штате Калифорния.

В ответ на наш запрос Госдепартамент США официально подтвердил, что на борту круизного лайнера «Гранд Принцесс» находятся четверо наших соотечественников <...> Поддерживаем постоянный контакт с представителями компетентных органов. Внимательно следим за развитием ситуации. Рассчитываем на содействие американских коллег по установлению прямой связи с российскими гражданами, — сообщило посольство России в США на странице в социальной сети Facebook.

На лайнере Grand Princess у 21 человека обнаружен коронавирус — у двух пассажиров и 19 членов экипажа. Всего на борту находятся более 3,5 тысячи человек: 1111 членов экипажа и 2422 пассажира, писал NEWS.ru ранее.