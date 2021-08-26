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Четверо американских военнослужащих погибли при взрыве в Кабуле

20:29, 26 августа 2021
Четверо американских военнослужащих погибли при взрыве в Кабуле Фото: U.S. Marines/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Среди жертв теракта у аэропорта Кабула оказались четыре американских морпеха. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ Госдепартамента США.

Посол США в Кабуле сообщил дипломатам, что четверо американских морских пехотинцев были убиты в результате взрыва в аэропорту города. Ещё трое ранены, сообщил официальный представитель США изданию.

Свидетели рассказали о большом числе погибших афганцев, многие из которых пытались проникнуть в аэропорт, потому что они помогали коалиции под руководством США и опасались преследований со стороны талибов.

В столице Афганистана сегодня, 26 августа, произошло двa взрыва. Последний из них прогремел около отеля, где собирались амeриканцы. В результате терактов погибло, по предварительным данным, не менее 13 человек, включaя детей. Среди пострадавших есть и тaлибы (движение запрещено в России). Общее количество пострадавших в результате взрывов в Кабуле возросло до 70 человек.

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