Четверо американских военнослужащих погибли при взрыве в Кабуле

Среди жертв теракта у аэропорта Кабула оказались четыре американских морпеха. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ Госдепартамента США.

Посол США в Кабуле сообщил дипломатам, что четверо американских морских пехотинцев были убиты в результате взрыва в аэропорту города. Ещё трое ранены, сообщил официальный представитель США изданию.

Свидетели рассказали о большом числе погибших афганцев, многие из которых пытались проникнуть в аэропорт, потому что они помогали коалиции под руководством США и опасались преследований со стороны талибов.