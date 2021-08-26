Четверо американских военнослужащих погибли при взрыве в Кабуле

Среди жертв теракта у аэропорта Кабула оказались четыре американских морпеха. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ Госдепартамента США.
Посол США в Кабуле сообщил дипломатам, что четверо американских морских пехотинцев были убиты в результате взрыва в аэропорту города. Ещё трое ранены,
Свидетели рассказали о большом числе погибших афганцев, многие из которых пытались проникнуть в аэропорт, потому что они помогали коалиции под руководством США и опасались преследований со стороны талибов.
В столице Афганистана сегодня, 26 августа,