«Честным брокером»: Полянский о председательстве России в Совбезе ООН Полянский: во время своего председательства в Совбезе ООН Россия будет честным брокером

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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале заявил, что Россия во время своего председательства в Совете Безопасности ООН будет честным брокером. Дипломат отметил, что попытки спровоцировать Москву обречены на провал. По его словам, из-за начала председательства России «ее недруги и злопыхатели оказались посрамлены».

Как и положено председателям, мы будем честными брокерами, каковыми мы были и в феврале 2022 года, когда на наше председательство пришлось начало СВО, — написал Полянский.

Он подчеркнул, что российская сторона в отличие от западных партнеров «будет играть честно и не продвигать двойные стандарты».

Ранее официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что глава ООН Антониу Гутерриш готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По словам представителя ООН, встреча может пройти в апреле в Нью-Йорке, если такой запрос поступит от российской стороны. Ожидается, что в ходе председательства России в Совбезе ООН Лавров примет участие в ряде заседаний. Москва планирует обсудить многополярность, ближневосточное урегулирование и о проблему неконтролируемого экспорта оружия.