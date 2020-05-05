Чешский староста нажаловался на Россию в ЕК из-за сноса памятника Коневу

https://static.news.ru/photo/8fc9e696-8e4f-11ea-93fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Libor Sojka/CTK/Global Look Press

Староста района Прага-6 Ондржей Коларж отправил в Еврокомиссию жалобу на Россию. Именно Коларж стал инициатором сноса памятника Коневу, за что теперь власти района получают обидные прозвища — нацисты.

В письме к главе еврокомиссии староста указывает причины сноса памятника российскому маршалу. Мол, это собственность муниципалитета и тот может распоряжаться ею по своему усмотрению, сообщает Чешское радио.

Но снос памятника, по мнению Коларжа, вызвал «неадекватную реакцию РФ», которая теперь якобы реагирует на происходящее угрозами и «вмешательством» во внутренние дела Праги-6, а в итоге даже всей республики. Староста жалуется. что теперь россияне обзывают их нацистами. а его самого — «гауляйтером».

Российское посольство в Праге и российские официальные деятели обращаются посредством социальных сетей и дезинформационных сайтов к чешским гражданам с призывами к физической ликвидации тех, кто имел отношение к отстранению памятника, — жалуется европейскому начальству чех.

Староста не преминул напомнить и о гибридной войне, которую якобы ведёт Россия против ЕС, обвиняя запад в фальсификации и переписывании истории. В конце обращения чех требует от главы ЕС «ясно сказать» России, что такое поведение «неприемлемо».

Ранее NEWS.ru сообщал, что установка, равно как и снос любых памятников, — внутреннее дело любого государства, граждане которого сами выбирают своих героев. Тем не менее это отчётливо показывает симпатии и антипатии политических элит, сказано в заявлении посольства России в Чехии.