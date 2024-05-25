Черный самурай в новой Assassin's Creed толкнул Маска на громкое заявление Илон Маск обвинил толерантную повестку в убийстве искусства

Фото: Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск обвинил западную толерантную повестку в уничтожении искусства. Такое заявление бизнесмен сделал в Twitter (X) на фоне активного обсуждения в Сети чернокожего самурая в новой видеоигре Assassin's Creed Shadows от Ubisoft.

Маск обратил внимание на пост блогера Яна Майлза Чонга, который предлагал Ubisoft перенести события очередной игры серии в локацию, где чернокожий персонаж будет смотреться уместно.

DEI убивает искусство, — ответил на это предприниматель.

Аббревиатура DEI включает в себя слова diversity, equity, inclusion — разнообразие, равенство и инклюзивность. Речь идет о целой маркетинговой концепции, направленной на создание общественной среды, исключающей критику любых различий между людьми.

Ранее в США разразился скандал вокруг популярной нейросети ChatGPT, которую некоторые компании начали применять для подбора персонала. Как выяснилось, система демонстрирует расовую предвзятость к некоторым соискателям.

В рамках эксперимента журналисты при помощи ChatGPT сгенерировали несколько резюме с максимально схожими характеристиками. После этого в них вписали имена американских избирателей из базы данных переписи населения таким образом, чтобы создать широкий спектр расового и этнического разнообразия. При всех равных параметрах в резюме кандидат с африканским именем чаще оказывается в конце списка.