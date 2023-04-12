Чернокожий, женщина, русофил: чем еще будет уникальна лунная миссия НАСА В 2024 году человечество вновь полетит к Луне полвека спустя

Фото: NASA

Национальное аэрокосмическое агентство США (НАСА) объявило имена четырех человек, которые осенью 2024 года совершат исторический полет к Луне в рамках миссии «Артемида-2». Это будет первая пилотируемая миссия НАСА после полувекового перерыва — с тех пор, как завершилась лунная программа «Аполлон». Экипаж «Артемиды-2» пока не будет высаживаться на поверхности спутника Земли, но «отправится за пределы Луны так далеко, как еще ни разу не летало человечество». Что известно об астронавтах, прошедших отбор, когда запланирована новая высадка человека на Луне и что будет дальше — в материале NEWS.ru.

Кто утвержден командиром миссии «Артемида-2»

Командиром космического корабля «Орион», который облетит вокруг Луны, назначен 47-летний Грегори Рид Уайсман.

Как сообщает CNN, уроженец Балтимора (штат Мэриленд) инженер-системотехник Уайсман состоит в НАСА с 2009 года. В 2014-м он совершил 165-дневный полет на Международную космическую станцию на пилотируемом корабле «Союз ТМА-13M». Американец тренировался в российском Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. Кстати, в Звездном Городке он проходил курсы русского языка, который учил еще в детстве. С коллегами он тоже общался по-русски.

Уайсман — опытный летчик-испытатель военно-морской авиации. Он служил в 31-й истребительной эскадрилье ВМС США и дважды участвовал в боевых операциях на Ближнем Востоке. В том числе осуществлял поддержку операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане, а также военных действий НАТО в Ираке.

Виктор Гловер станет первым афроамериканцем в лунной миссии

Выходец из Калифорнии 46-летний Виктор Гловер станет первым в истории афроамериканцем, который примет участие в лунной миссии.

Гловер получил степень бакалавра наук в области общего машиностроения в Калифорнийском политехническом госуниверситете, он также имеет степень магистра наук в области летных испытаний в Авиационном университете ВВС США, в области системной инженерии в Военно-морской аспирантуре и в области военно-оперативного искусства.

В составе истребительной эскадрильи VFA-195, дислоцированной в Японии, Гловер участвовал в поддержке морских операций США в западной части Тихого океана на авианосце USS George Washington. В общей сложности он налетал 3000 часов на 40 с лишним самолетах, совершил более 400 вынужденных посадок на авианосец и 24 боевых вылета. Сослуживцы придумали Гловеру позывной Всезнайка. Он также работал в сенате помощником в штабе ветерана Вьетнамской войны Джона Маккейна.

Гловер прошел отбор в НАСА в 2013 году и стал первым афроамериканским членом экипажа экспедиции МКС, который не просто кратковременно посетил станцию, но работал на ней более полугода. Директор Космического центра НАСА имени Джонсона Ванесса Вайч признала, что Гловер был отобран для полета вокруг Луны по квоте.

«Экипаж „Артемиды-2“ должен быть разнообразным, в него вошли женщины и мужчины [разных рас], а не только штат белых пилотов-испытателей, как это было в исторических миссиях прошлого. Теперь у нас совсем другие требования», — рассказала госпожа Вайч в интервью CNN.

Фото: NASA/via Globallookpress.com Виктор Гловер станет первым афроамериканцем, который полетит к Луне

Что известно о Кристин Кох — первой женщине, которая полетит к Луне

44-летняя Кристин Кох, астронавтка НАСА с 2013 года, станет первой женщиной, которая отправится к Луне. Прежде в миссиях «Аполлон» участвовали только мужчины.

Как пишет CNN, Кох — ветеран шести выходов в открытый космос, включая исторический выход исключительно женским составом в 2019 году. Тогда Кох вместе с другой астронавткой Джессикой Мейр заменили один из внешних блоков питания МКС. Ей принадлежит рекорд по продолжительности одиночного космического полета женщины — Кох провела в безвоздушном пространстве 328 дней. Она также помогала разрабатывать научные приборы для нескольких миссий НАСА.

Кох родилась в 1979 году в штате Мичиган. Полететь в космос она мечтала с детства. Кристин окончила школу естественных наук и математики Северной Каролины, а затем поступила в Университет штата Северная Каролина, где получила две степени бакалавра наук в области электротехники и физики и степень магистра наук в области электротехники.

Кох довелось поработать научным сотрудником в Антарктической программе США. В общей сложности она три года, с 2004-го по 2007-й, путешествовала по Антарктике и Арктике, из них год провела на Южном полюсе, где испытала температуру минус 111 градусов по Фаренгейту (-79,4 по Цельсию).

«Месяцами не видеть солнца, жить без доставки писем или свежих продуктов, без семьи и друзей, без новых ощущений — все это заставляет вас искать внутренние силы внутри себя», — признавалась Кох.

Известно, что Кристин Кох замужем с 2015 года, она увлекается туризмом, скалолазанием, парусным спортом, греблей на байдарках, фотографией и йогой.

Фото: NASA/via Globallookpress.com Кристин Кох станет первой женщиной - участницей лунной миссии

Как канадец присоединился к лунной миссии НАСА

К трем американцам в составе миссии «Артемида-2» примкнул и канадец — 47-летний Джереми Хансен. Раньше он служил пилотом истребителя в Королевских ВВС Канады.

В 2009 году Хансен был выбран Канадским космическим агентством для тренировок в качестве астронавта, пока у страны их всего четыре. Хансен станет первым канадцем, который «отправится настолько глубоко в открытый космос», пишут СМИ.

Почему миссия «Артемида-2» будет уникальной

Астронавты признались, что отбор в «Артемиду-2» стал для них сюрпризом. По словам Кох, всех вызвали к начальству «под менее важными предлогами», так что двое даже опоздали. Если все пойдет по плану, они стартуют к лунной орбите в ноябре 2024 года (максимум — в начале 2025-го) с космодрома имени Кеннеди во Флориде и проведут на борту корабля «Орион» около 10 дней.

«Экипаж отправится за пределы Луны — предположительно, намного дальше, чем человечеству удавалось до сих пор, хотя точная дистанция пока не определена», — признает CNN. Как ожидается, «Артемида-2» проложит путь для высадки будущих миссий на поверхность спутника Земли.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Сверхтяжелая ракета с кораблем «Орион» стартует с космодрома имени Кеннеди 16 ноября 2022 года

Что известно о программах «Аполлон» и «Артемида»

Обе лунные программы НАСА — старая и новая — носят имена греческих богов. Историческая программа «Аполлон» действовала в 1961–1972 годах. В рамках миссии было выполнено несколько беспилотных пусков и 11 пилотируемых полетов на Луну. Первая высадка на Луне экипажа Нила Армстронга и Эдвина Олдрина на корабле «Аполлон-11» 20 июля 1969 года вошла в историю. Всего в рамках программы удалось выполнить шесть космических полетов с посадкой на Луне.

Новая программа НАСА по исследованию Луны «Артемида» поделена на три этапа. Первая миссия «Артемида-1» успешно завершилась в декабре 2022 года. Сверхтяжелая ракета Space Launch System, стартовавшая 16 ноября 2022 года, доставила на лунную орбиту корабль «Орион». Он отправился в путь без астронавтов на борту, их роль выполняли три манекена — капитан Муникен (игра слов от английского Moon) и его «коллеги» с женскими формами, которым дали имена Зоар и Хельга.

Муляжи астронавтов изготовили в Европейском космическом агентстве из материала, похожего по физическим свойствам на человеческое тело. Их начинили дозиметрами и детекторами радиации, так что манекены привезли обратно на Землю важные научные данные.

Что будет после «Артемиды-2»

После «Артемиды-2» ожидается миссия «Артемида-3» — в 2025-м или 2026 году. В НАСА сообщают, что ее экипаж также «будет непременно включать цветного астронавта и женщину». Им предстоит уже высадиться на поверхность Луны — спустя полвека после последней высадки экипажа «Аполлона-17» в 1972 году. Правда, как сообщают СМИ, скафандры для лунных прогулок и спусковой аппарат «все еще находятся в стадии разработки».

В НАСА заявляют амбициозную цель: построить на Луне стационарную базу Lunar Gate («Лунные ворота»), на которой человечество начнет обживать естественный спутник Земли. А потом в планах и полеты на Марс. Кстати, их вынашивает не только Америка. Но, как писал NEWS.ru, по самым оптимистичным прогнозам человечество доберется до Красной планеты не раньше 2045 года.