Черногория вышлет из страны шесть российских дипломатов МИД Черногории заявил, что вышлет из страны шесть российских дипломатов

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Черногория

Черногория высылает из страны шесть сотрудников посольства России, сообщило Министерство иностранных дел республики в Twitter. Отмечается, что власти Черногории признали персонами нон грата шесть дипломатов из-за «из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях».

МИД провозглашает шесть дипломатов посольства РФ, аккредитованных в Черногории, персонами нон грата в связи с действиями, противоречащими Венской конвенции о дипломатических отношениях и взаимному уважению между двумя странами, — говорится в сообщении.

Черногория уже не впервые высылает россиян. Так, в марте персоной нон грата был объявлен один российский дипломат, на что Москва дала зеркальный ответ. В апреле ситуация повторилась — были высланы сразу четверо сотрудников дипмиссии. Российская сторона ответила на это 31 мая, объявив персоной нон грата сотрудника посольства Черногории. В августе стало известно о еще одном случае - на этот раз персоной нон грата был объявлен один российский дипломат.