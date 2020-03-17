https://static.news.ru/photo/c2361016-686e-11ea-afe9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження/facebook.com

Распространение коронавируса на Украине привело к закрытию на карантин зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Как сообщается в официальном аккаунте госагентства по вопросам управления зоной отчуждения, карантин вводится с целью предупреждения распространения заболевания.

Принято решение с 18 марта временно остановить посещения зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения для посетителей до окончания карантина, — говорится в сообщении.

При этом предприятия в зоне отчуждения будут продолжать работать в штатном режиме. Сотрудников обеспечат средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Как сообщил NEWS.ru, министр здравоохранения Украины Илья Емец рассказал об опасности коронавируса. По его словам, для детей он безопасен, однако от него «умрут все пенсионеры». Чиновник сделал такое заявление в ходе заседания комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Позже на сайте Минздрава появилось объяснение, что речь шла о высоком риске заражений и летальных исходов среди людей пожилого возраста. Глава ведомства сослался на мировую тенденцию и научные исследования.