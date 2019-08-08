https://static.news.ru/photo/ebb7cac4-b9e1-11e9-8203-fa163e074e61_660.jpg Чернобыль Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские и британские учёные изготовили экспериментальную водку из чернобыльской воды и пшеницы. Это первый продукт, полученный из зоны отчуждения вокруг АЭС.

Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции. В воде не было обнаружено радиоактивного загрязнения, — сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

Сейчас создается предприятие «Чернобыльская алкогольная компания», которое в будущем будет производить и продавать эту крафтовую водку. Её будут делать из зерна, выращенного в зоне отселения, и 75% прибыли отдавать общине пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Как писал News.ru, предприятие по переработке жидких ядерных отходов заработало на территории Чернобыльской АЭС. В первую неделю работы завода было переработано свыше 2,7 т таких отходов. По словам специалистов, процесс проходит в несколько стадий. В конечном итоге жидкие отходы преобразуются в твёрдые и после выдержки захораниваются. В настоящее время предприятие поэтапно выходит на проектную мощность. Предполагается, что в сутки оно будет перерабатывать 42 бочки отходов ёмкостью 200 л, а в год — 10,5 тысячи бочек.