Через несколько дней мир узнает, стоит ли сохранять ВТО Мировая торговля входит в чёрную полосу, и, похоже, Всемирная торговая организация мало чем может помочь

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Встреча представителей стран, входящих во Всемирную торговую организацию (ВТО), а это 164 страны, намеченная на 12–15 июня, пройдет на фоне пессимистических и даже пугающих прогнозов о том, что мир стоит на пороге такого голода, какого человечество не испытывало едва ли не со Средних веков. NEWS.ru выясняет, каким образом в XXI веке людям может не хватать базовых продуктов питания и может ли международное сообщество такой сценарий предотвратить, или есть те, кто как раз заинтересован в голодной смерти миллионов людей?

Пандемия коронавируса, климатические изменения, война на Украине называются главными причинами, которые разорвали логистические цепочки поставок продовольствия. Это создало абсурдную, но реальную ситуацию, когда на одном конце цепочек производители страдают от невозможности продать товар и вынуждены либо сокращать производство, либо сбывать его по ценам ниже себестоимости. А на другом конце цепочек образуются полупустые магазины, где цены на то, что туда удаётся доставить, бьют исторические рекорды (это особенно болезненно ощутили на себе Великобритания и США, где потребительская инфляция в 2022 году вышла в двузначные значения).

Но если для жителей относительно благополучных стран Европы и Северной Америки (сюда же можно отнести и Австралию) грядущий — а точнее, уже начавшийся — продовольственный кризис грозит падением уровня жизни и затягиванием поясов, то для населения ряда стран третьего мира прекращение поставок, в первую очередь зерна, означает перспективу физического вымирания.

Входящие, оставьте упованья

Увы, нет особых ожиданий, что странам ВТО удастся договориться о совместной борьбе с голодом на предстоящей 12-й встрече на уровне министров торговли в Женеве. Прекраснодушные представления, что глобальная угроза способна объединить человечество и поставить его выше мелких сиюминутных эгоистичных интересов, развалились еще во время пандемии COVID-19, когда каждая страна (или группа стран) тянула одеяло на себя, пытаясь получить национальную или групповую выгоду из, казалось бы, общей беды.

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На такую же непробиваемую стену натолкнулся и очередной климатический саммит, прошедший в Глазго в ноябре 2021 года. Тогда большинство национальных лидеров даже не пыталось больше притворяться, что они заинтересованы в спасении человечества от угрозы утонуть в растаявших полярных льдах. В Глазго позиция «спасение утопающих — проблема самих утопающих» проявилась во всём цинизме. После СОР-26 вера в то, что саммиты каких бы то ни было международных организаций, будь то ОПЕК, ВОЗ, ООН, способны решить стоящие перед человечеством проблемы, растворилась как соль в океане.

Ожидания от предстоящей конференции ВТО близки к нулю потому, что этой организации не по силам, да и не по мандату, устранить те причины, которые привели к нынешнему продовольственному кризису, сказал NEWS.ru экономист Алексей Портанский.

ВТО — это не та организация, которая имеет полномочия вмешиваться в политические решения своих членов, включая, разумеется, и решения о прекращении боевых действий. Этого не в силах пока добиться даже «специализированные» на миротворчестве организации, вплоть до Генассамблеи ООН. Но справедливости ради надо добавить, что в современном мире происходит кризис всех международных организаций вообще и ВТО в этом смысле идет в общем русле. Алексей Портанский ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

Почему новая беда должна излечить мировых лидеров от эгоизма, заставить их отказаться от протекционистской политики и отдать (далеко не последнюю) рубашку тем, для кого продовольственный кризис грозит не снижением прибылей, а смертью, — сегодня непонятно. Делать ставки на исход очередного саммита, на этот раз ВТО, можно только вокруг того, насколько откровенно его участники покажут, что своя рубашка им ближе к телу, а не вокруг того, будут ли предприняты какие-либо реальные шаги, чтобы пшеница с Украины попала на рынки Северной Африки, а вакцина от COVID-19 — в больницы беднейших стран.

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Дурной пример заразителен

ВТО, будучи своего рода «торговой ООН», в целом повторяет эволюцию Объединенных Наций, превратившись из инструмента согласования интересов и решения проблем в место для взаимных обвинений и (в лучшем случае) пустых деклараций. Сложно ожидать какого-то прогресса от организации, принципы которой о свободной торговле саботируются на государственном уровне самыми мощными державами мира — США и Китаем. При прошлой республиканской администрации США фактически блокировали работу ВТО, считая, что деятельность организации мешает лозунгу президента Дональда Трампа «Сделать Америку снова великой».

А если саботировать деятельность ВТО дозволено самой либеральной (в экономическом смысле) стране мира, то зачем вообще состоять в ВТО и связывать себя её запретами, не получая ничего взамен? И этот вопрос задают себе во всё большем количестве стран, включая Россию. Более сотни стран указывают на поведение США как пусть на отрицательный, но образец, с которого каждая из них считает себя вправе брать пример (если может себе это позволить).

Именно с таких позиций поступили Индия и Россия, запретив ранее в этом году экспорт пшеницы и сахара (с 5 июня Россия запретила также вывоз гречки, а до того — аммиачной селитры, которая является удобрением для растениеводства). Учитывая, что Ближний Восток и Африка севернее Сахары кормятся почти исключительно российскими поставками этих товаров, говорить о какой-то солидарности в рамках ВТО нет оснований. Как, например, будут договариваться о поставках зерна на мировые рынки Россия и Украина, если вторая обвинят первую в «торговле краденым» (такая позиция Киева автоматом переводит покупателей спорной пшеницы в малопривлекательную категорию «скупщиков краденого»)?

Очень часто путают функционал и полномочия ВТО. А суть в том, что эта организация, в отличие от, скажем, МВФ, не имеет исполнительного органа, который мог бы отдавать своим членам распоряжения. ВТО является сугубо совещательной площадкой, где любые решения вступают в силу, только если приняты консенсусом. Именно поэтому всё больше стран склоняются к мысли, что эффективнее вести торговые переговоры на двусторонней основе либо в рамках небольших групп, чем терять время на безнадежные попытки согласовать часто в принципе не согласуемые подходы полутора сотен стран. Алексей Портанский ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

Фото: Riccardo Pareggiani/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Успехом 12-й министерской конференции ВТО можно будет поэтому назвать даже минимальный минимум: например, если организация сможет договориться хотя бы об отмене пошлин на продовольствие, которое страны вносят в «банк» Продовольственной программы ООН. Но велика вероятность, что та же Украина просто откажется ставить свою подпись под любым документом, под которым будет стоять подпись от России, — даже если речь идет о продовольственной помощи третьим странам, никак в конфликте Москвы и Киева не замешанным.

А ну-ка отними

Еще более зыбкими выглядят перспективы ВТО договориться о снабжении вакциной от COVID-19 тех стран, которые не в состоянии производить её самостоятельно. Хотя вооруженный конфликт между РФ и Украиной отодвинул всё, что связано с пандемией, на второй план, для множества стран (в основном африканских) вакцинация продолжает оставаться таким же вопросом жизни и смерти, как продовольственная безопасность.

Надежды на то, что решения о свободном доступе к технологиям производства таких вакцин будут достигнуты на предстоящей конференции, высказала глава ВТО Нгози Оконджо Ивеала.

Я думаю, мы находимся на расстоянии одного броска [от такой договоренности]. Сотрудники ВТО работают денно и нощно, чтобы успеть подготовить такое соглашение к началу конференции, — обещает она.

Делать оптимистические заявления вполне естественно для главы организации, однако подобный оптимизм должен быть обоснованным. В данном же случае, если запрет на экспорт продуктов питания некоторыми странами можно хоть как-то понять (в связи с опасениями дефицита продовольствия на внутренних рынках), то нежелание стран, производящих вакцины, делиться ими с менее продвинутыми странами выглядит как ничем не прикрытая скаредность.

Страны-производители прикрываются словами о защите интеллектуальной собственности, товарных знаков и прочей, простите за резкость, мишурой, которая была бы еще приемлемой в «мирное» время, но выглядит совершенно неуместной, когда речь идет о спасении сотен миллионов жизней. На сегодня только Евросоюз заявил о своей готовности передать нуждающимся странам технологии производства противоковидной вакцины.

Это лучше, чем ничего, но США, Индия, ЮАР все тем временем набрали в рот воды, и пока не ясно, что изменится в их позиции за оставшиеся до открытия конференции ВОЗ несколько дней. А без их подписей благородная позиция ЕС превратится еще в одну пустую декларацию о намерениях, потому что европейцам тоже совсем не хочется быть той лошадью, на которой возит воду остальной мир.

Аргументы противников передачи технологий состоят в том, что в мире имеется в наличии достаточное число доз, а бедные страны сами виноваты в том, что вакцина до них не доходит: мол, плохо борются с антивакцинными предубеждениями среди своего населения. У сильного всегда бессильный виноват.