Черепахи в Африке дали рекордное потомство из-за отсутствия туристов

https://static.news.ru/photo/0fe80288-ae29-11ea-8690-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look press

В Морском заповеднике мангровых лесов на западе Демократической Республики Конго вылупилось более 83 тысяч детёнышей редких оливковых черепах. Это лучший показатель в текущем году для всего атлантического побережья Африки.

С 15 октября 2019 года по 28 февраля 2020 года мы пересадили 766 гнёзд, собранных во время наших ночных патрулей на пляжах. Все эти пересадки привели к появлению 83 052 маленьких оливковых черепах (Lepidochelys olivacea). Это лучший результат на всём атлантическом побережье Африки несмотря на то, что Демократическая Республика Конго охватывает лишь 38 км береговой линии океана, — сообщают сотрудники заповедника.

Появление столь многочисленного потомства стало возможным благодаря отсутствию туристов из-за введённых ввиду пандемии мер, отмечают специалисты.

Ранее NEWS.ru писал, что на пляжах мексиканского штата Оахака были найдены 292 мёртвые черепахи. Рептилии стали жертвами «красного прилива», который называют так из-за цвета колоний микроводорослей.