Черепаха Диего после спасения своего вида от вымирания вернулась в природу

https://static.news.ru/photo/3866d03c-afe0-11ea-ae5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/clubturtle.blues

Самца 100-летней слоновой черепахи по кличке Диего возвращают в дикую природу после завершения им программы по спасению своего вида от вымирания.

Благодаря Диего с 1976 года на свет появилось более 800 его потомков. Теперь спустя четыре десятилетия он вновь увидит свой родной остров Эспаньола в Тихом океане.

Как сообщил министр окружающей среды и водных ресурсов Эквадора Пауло Проаньо, завершается важная глава в развитии национального парка Галапагос. Вместе с Диего в дикую природу также возвращаются ещё 25 черепах.

Диего в молодом возрасте был вывезен с родного острова научной экспедицией, а позже оказался в зоопарке в США. К какому виду черепах он принадлежал, тогда ещё не было известно. С помощью анализа ДНК в 1976 году было установлено, что Диего является представителем подвида эспаньольской слоновой черепахи. В результате его выбрали для участия в программе спасения его популяции, поскольку в 1960-х годах этот подвид оказался на грани исчезновения — в мире оставалось только 14 таких черепах, при этом 12 из них были самками, пишет BBC.

Слоновая черепаха является крупнейшим из живущих в настоящее время сухопутных черепах. Диего весит 80 кг, в длину его тело достигает 90 см, рост вместе с шеей составляет 1,5 метра.

В Морском заповеднике мангровых лесов на западе Демократической Республики Конго вылупилось более 83 тысяч детёнышей редких оливковых черепах. Это лучший показатель в текущем году для всего атлантического побережья Африки. Специалисты считают, что появление столь многочисленного потомства стало возможным благодаря отсутствию туристов из-за введённых ввиду пандемии мер, писал NEWS.ru.