Речь Черчилля в Фултоне: как с «Мускулов мира» началась холодная война

Фото: wikipedia.org

Выступление Черчилля

5 марта 1946 года бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выступил перед студентами и преподавателями Вестминстерского колледжа в городе Фултон, штат Миссури. Его речь называлась «Мускулы мира» и была посвящена глобальным проблемам после окончания Второй мировой войны. Считается, что эта речь послужила символическим сигналом к началу холодной войны. Но что представлял собой послевоенный мир, что же сказал Черчилль тогда и что это значило?

В конце 1945 года американские и английские газеты сообщили о скором визите Черчилля. Новость была опубликована одновременно в двух странах: «Уинстон Черчилль в начале нового года отбудет в Соединенные Штаты с визитом, кульминацией которого станет речь в маленьком Вестминстерском колледже и Фултоне, Миссури. Президент Трумэн не только присоединился к приглашению для бывшего премьер-министра Британии выступить в родном штате президента, но согласился представить его аудитории».

Мероприятие в Фултоне казалось сугубо локальным событием: отставной британский политик прочитает американским провинциальным студентам речь о свободе и демократии. Но за этой ширмой скрывалось нечто значительно более важное — сигнал Западу, что политика сосуществования с Советским Союзом начинает решительно меняться. Для этого встреча была организована при непосредственном участии действующего президента США Гарри Трумэна, который к тому же был уроженцем этих мест, проведя молодость в городке Ламар в нескольких часах пути от Фултона.

То есть президент привез Черчилля на свою родину, где у него было множество сторонников, в штат, который традиционно голосовал за демократов. (Интересный факт: до 1950-х годов в США демократы считались консервативной партией белого большинства, сторонниками расовой сегрегации, а меньшинства и либералы голосовали за республиканцев). Это означало, что речь будет носить программный характер, определит стратегию Белого дома на следующие годы, а как стало ясно чуть позже — на целые десятилетия.

История знаменитого выступления

Еще до начала Второй мировой войны в США скончался богатый адвокат Джон Грин, который в 1884 году окончил Вестминстерский колледж. Его вдова в память о муже в 1937 году основала фонд, целью которого стала организация ежегодных лекций, посвященных проблемам международной политики. В уставе фонда было написано, что на такие выступления необходимо приглашать «человека с международной репутацией, который сам бы избирал тему своей лекции и прочитал бы ее в духе христианской терпимости и благожелательности». До окончания Второй мировой войны фонд Джона Грина организовал шесть лекций, среди выступавших были люди весьма значительные, например, министр иностранных дел Италии граф Карло Сфорца, но политиков уровня Черчилля еще не было. Он стал седьмым лектором, приглашенным фондом. На приглашенных тратились немалые деньги — гонорар за пару часов выступления составлял пять тысяч долларов, тогда за эту сумму можно было купить, к примеру, несколько автомобилей.

Идея пригласить Черчилля пришла в голову президенту колледжа профессору Макклуеру. Он связался с университетским товарищем, генералом Вайном, который, удивительно кстати, служил военным советником президента Трумэна. Генерал сходил к президенту, ему идея чрезвычайно понравилась. Таким образом, приглашение последовало уже от самого Гарри Трумэна. Черчилль не возражал, более того, ему как раз хотелось высказаться на актуальные вопросы политики. Имея статус частного лица, экс-премьер Великобритании получил возможность сказать гораздо больше и резче, чем говорил с официальных трибун.

Международная обстановка после Второй мировой войны была сложна и противоречива. Запад нуждался в новой концепции международных отношений. Антигитлеровская коалиция уже распалась, между бывшими союзниками нарастали серьезные противоречия, прежде всего связанные с разделом Европы. Советский Союз, как страна, внесшая наибольший вклад в борьбу с нацизмом, претендовал на одну из ключевых ролей в мире. Британия же, напротив, теряла влияние, но рассчитывала на то, что СССР смогут эффективно противостоять Соединенные Штаты. В США новый президент Гарри Трумэн избавился от рузвельтовского окружения, где было немало сторонников дружбы с СССР, и настаивал на все более жестокой политике, которая должна была остановить коммунистическую угрозу. Но была ли эта угроза в реальности?

Фото: AP/TASS Фултонская речь Уинстона Черчилля

СССР — ослабевший гигант

По итогам войны СССР досталась вся Восточная Европа. Началась «коммунизация» стран «народной демократии», так в СССР называли переходные режимы, установившиеся после вступления советских войск в Восточную Европу. В Польше, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии к власти пришли коммунистические правительства, началось установление новых политических режимов, которое в целом завершилось к 1948 году, когда сложился «социалистический лагерь» из зависимых от СССР стран. Зависимых, кстати, не только политически, но и экономически, ведь послевоенное восстановление Восточной Европы легло тяжелым грузом на советскую экономику.

Экономические трудности в СССР привели к тому, что послевоенная политика Сталина оказалась на редкость миролюбива. Он не ввязывался в авантюры и стремился всеми способами продемонстрировать свою договороспособность и конструктивность. Сталин не стал претендовать на Австрию, удовлетворившись ее нейтральным статусом. Он отказался от советизации Греции в 1949 году и был готов смириться даже с нейтральным статусом Германии, при условии ее объединения (а также рассчитывая, что там сохранятся влиятельные левые просоветские силы).

К тому же в 1949 году произошел политический разрыв между СССР и Югославией, которая выбрала свой путь к социализму, а ее лидер Иосип Броз-Тито отказался во всем слушаться Сталина. Даже когда в 1950 году начиналась война в Корее, Сталин всеми силами пытался остановить ее, опасаясь перерастания в конфликт с США, и если бы не настойчивость китайских властей, занимавших куда более радикальные позиции и мечтавших о мировой революции, то войны, возможно, удалось бы избежать.

СССР лишь в 1949 году смог воспроизвести технологию производства атомного оружия и по темпам его производства серьезно отставал от США. Ядерный паритет двух стран, по мнению военных аналитиков, был достигнут лишь в 1968 году ценой огромных усилий со стороны СССР. Все это наглядно показывало, что советский блок слаб и вряд ли может вынашивать агрессивные планы. Хотя, разумеется, Сталин не отказывался от той доли добычи, что уже попала в его руки.

Внутреннее положение в СССР было крайне тяжелым, а экономика лишь начала восстанавливаться. В это трудное время Иосиф Сталин сохранял огромную, почти трехмиллионную армию, а военные заводы продолжали в немалых количествах производить танки, артиллерию и самолеты. Советская экономика и все общество были очень сильно милитаризованы. Это было неизбежным следствием опасений грядущего конфликта с Западом у советского руководства.

Фото: Макс Альперт/РИА Новости Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. Советские солдаты раздают еду жителям Берлина. Германия. 1945 г.

США — самая сильная держава мира

Если же взглянуть со стороны Запада, то мы увидим, что картина мира, сложившаяся после поражения Третьего рейха, оказалась совсем не похожа на существовавшую до начала войны. Германия лежала в руинах, на ее земле стояли оккупационные войска союзников. Франция оказалась низведена до положения второстепенного государства, и было понятно, что ее колониальная империя доживает последние годы. Да и вообще, европейские колонии все настойчивее требовали свободы, что было на руку США. Ведь освободившись, колонии немедленно попадали в зависимость от самой сильной из великих держав.

Соединенные Штаты — главный выгодополучатель Второй мировой войны — за годы конфликта несказанно окрепли. Американская территория избежала вражеской оккупации, там не падали бомбы, американский народ узнавал об ужасах мировой войны лишь по радио или из газет. Американская экономика поднялась на военных заказах, США теперь кредитовали весь мир, американские товары вытесняли с глобального рынка более дорогие товары из ослабленной Европы. Промышленное производство США составляло 55% от общемирового. Американская армия была сравнима по силе с советской, а флот превосходил флоты остальных держав мира. Заводы Америки могли десятками производить самые современные авианосцы, линкоры, стратегические бомбардировщики. Наконец, США захватили первенство в обладании атомным оружием.

Такие успехи не могли не отразиться на американской внешней политике. Если до начала Второй мировой войны там господствовала доктрина изоляционизма, то теперь, чувствуя свою силу, США стали представлять себя лидером «свободного мира». Но для того чтобы повести за собой зависимые страны, требовался враг. На эту роль по понятным причинам был избран Советский Союз. Закрытая, недемократическая страна, где у власти находились коммунисты, отношение к которым в англосаксонском мире всегда было резко отрицательным.

СССР стал для США идеальным противником, так как воплощал все те идеи, что резко критиковали американцы: отказ от частной собственности, однопартийную политическую систему, антирелигиозную политику, отсутствие свободы слова. Тот факт, что совсем недавно Советский Союз был членом антигитлеровской коалиции и вынес на своих плечах главную тяжесть войны с Германией, не играл никакой роли. Ситуация требовала, чтобы вчерашний друг стал врагом.

Фото: Александр Устинов/РИА Новости 25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на Эльбе войска 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США. Советская медсестра Любовь Казиченко дарит цветы американскому солдату Карлу Робинсону

Великобритания — закат империи

Британская империя — победительница в Первой мировой войне — переживала самые тяжелые времена. Ее экономика была подорвана военными усилиями, потери населения было ничем не восполнить, в колониях зрело недовольство английским правлением, поднимались национально освободительные движения. Даже прославленный и еще недавно многочисленный британский флот было не на что содержать. Сразу после войны началось сокращение военно-морских сил, все корабли довоенной постройки, значительная часть линкоров и авианосцев были списаны и проданы на металлолом. Британской Индии, которая сыграла очень значительную роль в участии Великобритании в мировой войне и поставила под ружье более чем двухмиллионную армию, была обещана независимость (она будет дана в 1947 году). Тем самым Британия лишалась своего самого большого колониального владения и главного источника доходов.

Канада уже несколько десятилетий проводила уверенный курс на независимость. В 1947 году там было установлено собственное гражданство и единственное, что еще связывало эту страну с Лондоном, стала личность английского короля. Австралия проводила самостоятельную политику и за годы войны сблизилась с США куда теснее, чем с Великобританией. В Южно-Африканском союзе были сильны позиции сторонников апартеида, многие открыто симпатизировали гитлеровской Германии. В Палестине шли непрерывные вооруженные столкновения между колониальными властями, евреями и арабами. Британская империя распадалась на глазах. В этой ситуации у Лондона был лишь один вариант действий: признать подчиненное положение по отношению к Вашингтону, смириться с тем, что лидером Запада будут США, и поддержать их в расчете на ответную помощь. Не случайно свое первое выступление в британском парламенте в качестве лидера оппозиции в 1945 году Черчилль посвятил налаживанию новых отношений с США. Это означало необходимость еще более тесного сближения двух стран, переход союзнических отношений на новый уровень.

Российский историк-американист Николай Злобин писал, что еще «3 марта 1946 г. „Нью-Йорк таймс“ опубликовала целую полосу материалов, посвященных отношениям США и СССР, в которой выделила „основные стратегические районы мира“, где американская политика сталкивается с нежеланием России идти на компромиссы или выполнять ранее подписанные договоры — Маньчжурия, Иран, Центральная и Южная Европа». Позднее эта же влиятельная газета опубликовала статью «Больше реализма в отношениях с Россией». Там говорилось: «Наиважнейший фактор современных международных отношений есть растущий российский национализм. <...> Россия извлекает слишком большую одностороннюю выгоду из ситуации». Так шла идеологическая подготовка к выступлению Черчилля.

Фото: wikipedia.org Британская армия во Франции, 1940 г.

Что же сказал Черчилль?

Фултонскую речь Черчилль начал с нескрываемой лести в адрес Америки:

Соединенные Штаты Америки находятся сегодня на вершине могущества, являясь самой мощной в мире державой, и это можно расценить как своего рода испытательный момент для американской демократии, ибо превосходство в силе означает и огромную ответственность перед будущим. Оглядываясь вокруг себя, вы должны заботиться не только об исполнении своего долга перед всем человечеством, но и о том, чтобы вы не опускались ниже достигнутого вами высокого уровня. Перед обеими нашими странами открываются новые, блестящие перспективы и возможности. Отказавшись от них, или пренебрегши ими, или же использовав их не в полную меру, мы навлекли бы на себя осуждение наших потомков на долгие времена.

Вместе с тем бывший премьер прямо говорил, что США и Великобритания должны действовать вместе, представляя собой союз двух родственных стран, объединенных демократией, общей культурой и языком. Это был прямой намек правящим кругам Америки на условия, которые выдвигает британская элита. И эти условия были приняты, Англия же в результате стала самым надежным союзником США за всю послевоенную историю.

Вслед за этим Черчилль перешел к главному:

Наша первостепенная задача — более того, наш высочайший долг — уберечь жилища простых людей от ужасов и потрясений еще одной такой же войны, — заявил он, обозначая, что курс Запада направлен на предотвращение войны.

Но с кем же может быть война? И тут были произнесены такие слова:

Мы не можем закрывать глаза на тот факт, что демократические свободы, которыми пользуются граждане на всех территориях Британской империи, не обеспечиваются во многих других государствах, в том числе и весьма могущественных. Жизнь простых граждан в этих государствах проходит под жестким контролем и постоянным надзором различного рода полицейских режимов, обладающих неограниченной властью, которая осуществляется или самолично диктатором, или узкой группой лиц через посредство привилегированной партии и политической полиции.

Фото: Abbie Rowe/wikipedia.org Черчилль и Трумэн отправляются в Фултон

Это был явный выпад, против стран советского блока. А далее последовали требования признания за гражданами всех стран возможности свободно выбирать правительство, наличия свободы слова и независимого суда. Разумеется, советская пропаганда отвечала на это, что в социалистических странах существует своя «народная демократия», чуждая буржуазной, но ее позиция здесь оказалась крайне слабой.

Затем прозвучала очень характерная для англосаксонской политики порция успокаивающих слов в адрес будущей жертвы.

Я лично восхищаюсь героическим русским народом и с большим уважением отношусь к моему товарищу по военному времени маршалу Сталину. В Британии — как, я не сомневаюсь, и у вас в Америке тоже — с глубокой симпатией и искренним расположением относятся ко всем народам Советской России. Невзирая на многочисленные разногласия с русскими и всяческого рода возникающие в связи с этим проблемы, мы намерены и в дальнейшем укреплять с ними дружеские отношения. Мы рады тому, что Россия заняла принадлежащее ей по праву место среди ведущих стран мира, — сказал британский экс-премьер.

Это очень типичный ход. И англичане, и американцы всегда, начиная очередную войну, уверяли, что воюют не с народом, а с его «плохим» правительством. Это позволяло начать поиск сил, которые готовы выступить на их стороне, пытаться расколоть правящую элиту врага. Пример подобных действий мы можем встретить и в наши дни. Так, президент Джо Байден, выступая 21 февраля в Варшаве, удивительным образом сочетал утверждения о том, что благодаря американской помощи «Россия никогда не победит», с уже знакомыми нам словами про то, что США не воюют с русским народом. Вот такая риторика...

Железный занавес

И, наконец, последовала кульминация речи:

Протянувшись через весь континент от Штеттина на Балтийском море и до Триеста на Адриатическом море, на Европу опустился железный занавес. Столицы государств Центральной и Восточной Европы — государств, чья история насчитывает многие и многие века, — оказались по другую сторону занавеса. Варшава и Берлин, Прага и Вена, Будапешт и Белград, Бухарест и София — все эти славные столичные города со всеми своими жителями и со всем населением окружающих их городов и районов попали, как я бы это назвал, в сферу советского влияния. Влияние это проявляется в разных формах, но уйти от него не может никто. Более того, эти страны подвергаются все более ощутимому контролю, а нередко и прямому давлению со стороны Москвы.

В этих словах Черчилля все однозначно — СССР закрыл свои новые владения непроницаемым барьером, за которым творит самые страшные дела. Черчилль упомянул о репрессиях в отношении немцев в Польше, о том, как еще недавно немногочисленные и слабые коммунистические партии формируют правительства, о территориальных претензиях СССР к Турции и Ирану. Черчилль предупреждал, что если советское правительство попытается вопреки желанию Запада построить в своей оккупационной зоне прокоммунистическую Германию, то это приведет к возникновению в британской и американской зонах новых и очень серьезных проблем.

Всего через несколько дней после Фултонской речи Сталин в интервью газете «Правда» заявил:

Спрашивается, что же может быть удивительного в том, что Советский Союз, желая обезопасить себя на будущее время, старается добиться того, чтобы в этих странах существовали правительства, лояльно относящиеся к Советскому Союзу? Как можно, не сойдя с ума, квалифицировать эти мирные стремления Советского Союза как экспансионистские тенденции нашего государства?

Фото: Global Look Press Иосиф Сталин и Георгий Жуков на параде Победы в 1945 году

И в завершении своих слов Сталин обвинил Черчилля в расизме и сравнил его с Гитлером.

Это был самый решительный ответ. Холодная война началась.