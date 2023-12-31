Чемпиона мира по велоспорту обвиняют в убийстве жены Чемпиона мира по велоспорту Роана Денниса обвинили в убийстве жены

Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роан Деннис

Сотрудники правоохранительных органов арестовали призера Олимпийских игр и чемпиона мира по велоспорту из Австралии Роана Денниса, его обвиняют в убийстве супруги, сообщает австралийский портал News. По его данным, спортсмен сбил жену на машине, из-за чего она позже скончалась в больнице.

Согласно информации портала, 20 декабря Деннис сел за руль автомобиля и сбил жену Мелиссу Хоскинс вблизи их дома в Аделаиде. Известно, что погибшая также была велогонщицей. Молодые люди поженились в 2018 году, они воспитывали двоих детей.

Следователи и детективы арестовали спортсмена и предъявили ему обвинения в причинении смерти в результате опасного вождения, вождении без должной осторожности и создании угрозы жизни. Позднее мужчину выпустили под залог, 13 марта он предстанет перед магистратским судом Аделаиды.

Ранее в Индии мужчина избил жену и откусил ей нос во время ссоры из-за приданого, которое он не получил от семьи женщины. Пострадавшую госпитализировали, она обратилась в полицию с заявлением на мужа и пятерых его родственников. Известно, что молодые люди поженились в 2022 году, супруги воспитывают пятимесячного сына. С момента бракосочетания мужчина изводил индианку, выгонял ее из дома, требуя, чтобы ему отдали некое имущество в качестве приданого.