«Чемпион мира по коррупции»: названа причина провала Зеленского в США TAC: Зеленский не заполучил помощь США из-за коррупции на Украине

Фото: Офис Президента Украины

Американские чиновники отказываются поддерживать Украину из-за коррупции, пишет обозреватель Брэдли Дэлвин в своей статье для The American Conservative. По его мнению, украинский лидер пролоббировал у Вашингтона поддержку в первое время конфликта с Россией, но сейчас он терпит неудачу.

В своих суждениях журналист ссылается на слова члена палаты представителей и председателя фракции Свободы Скотта Перри. Тот объяснил, почему американские власти начали отказываться помогать Киеву.

Мы не намерены выписывать чеки на предъявителя этой стране — чемпиону мира по коррупции — ради хорошего настроения демократов и республиканцев, как их ни называй, — цитирует журналист политика.

Ранее сенатор от Демократической партии США Крис Мерфи заявил, что Украина может стать частью России, если американские законодатели не согласуют помощь Киеву на следующий год. По его словам, Вашингтону нельзя медлить с принятием этого решения.

Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг в свою очередь отмечала, что у США практически закончились средства и время на помощь Украине. По ее словам, у Вашингтона нет «волшебного источника» финансирования и ресурсы полностью закончатся к концу 2023 года.