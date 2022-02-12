Чемпион мира из Словакии вернул президенту награду из-за соглашения с США

Чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы по бодибилдингу из Словакии Штефан Гавлик вернул президенту госнаграду в знак протеста из-за соглашения с США. Так спортсмен выступил против заключения Братиславского соглашения о военном сотрудничестве с Америкой, сообщает Hlavnespravy.sk.

Об этом сам Гавлик написал в открытом письме главе словацкого государства Зузане Чапутовой.

Скорость, с которой [президент] подписала договор об американских базах, приближается к скорости света. Единственное, что мне даёт надежду, — то, что ничто не длится вечно. И американские солдаты однажды уйдут [из Словакии]. <...> Этим [письмом информирую], что возвращаю военную награду — медаль министра [обороны Словакии] III степени, — написал чемпион.

Спортсмен добавил, что полностью утратил уважение к Чапутовой, которая, как он считает, игнорирует мнение большинства словаков. Как пишет Гавлик, президент со своим правительством «за дырявый грош продала суверенитет [Словакии] и сделала из граждан Словакии рабов».

Категорически против заключения военного соглашения в республике выступают 35% словаков, ещё 19% считают, что оно нецелесообразно для республики, приводит данные опроса социологическое агентство MEDIAN. Также 56% участников опроса считают, что власти должны были провести референдум по этому вопросу. И только 15% однозначно поддержали расширение военного сотрудничества с США.

Подписанное соглашение позволяет ВС США использовать авиабазы Малацки-Кухиня (запад) и Слиач (центральная часть) и другие военные объекты страны. В обмен армия Словакии получит $100 млн, это пока начальная сумма.

План подвергся критике многих словацких политиков и общественности. Бывшие премьер и лидер социал-демократов и парламентской оппозиции Роберт Фицо уверен, что единственной целью соглашения является приближение американской армии к границе России.

Ранее НАТО согласилось на предложение военных о размещении многонациональных контингентов в Восточной Европе. Сообщалось, что они могут появиться в Румынии, Болгарии и Словакии.