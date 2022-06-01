«Чемодан без ручки»: политолог объяснил, почему Украина не нужна Евросоюзу Политолог Соколов: Украина для Запада лишь плацдарм для конфликта с Россией

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Украина для Запада является лишь плацдармом для конфликта с Россией, заявил вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов «Народным Новостям». Вступление страны в Евросоюз несёт для него риски больших политических и экономических потерь, считает политолог.

Получить сейчас Украину в Евросоюз — словно получить чемодан без ручки. Украине отведена в западной политике роль плацдарма для конфликта с Россией. Это очень затратное дело. Для Евросоюза принятие Украины в свой состав грозит огромными экономическими и политическими потерями, — сказал Соколов.

Он добавил, что Украины как государства в прежних территориях уже не будет, ей стоить ждать нового разделения в ближайшее время.

Накануне стало известно, что почти все крупные европейские страны высказываются против статуса кандидата Украины в ЕС и сейчас его предоставления не предвидится. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги и добавил, что итальянские власти не возражают против желания Киева стать членом Евросоюза.

Ранее СМИ сообщили, что ускоренная процедура вступления Украины в Евросоюз не отвечает общим интересам стран-членов. Уточняется, что для этого странам ЕС пришлось бы снизить стандарты, которые выдвигаются кандидатам на вступление.