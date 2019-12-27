В последнее время информационный фон вокруг Донбасса становится более спокойным, информационные сводки об обстрелах и количестве погибших вытесняются новостями о мирных инициативах, обмене пленными и новых точках разведения сил. И в этом контексте интересно узнать не только о том, насколько решительно ДНР и ЛНР готовы отстаивать свой курс на интеграцию с Россией, но и о том, как складывается там жизнь мирных граждан.

Хотя Донецкая народная республика является непризнанным государством, всё-таки у неё есть своя власть, а избранный глава Денис Пушилин даже провёл свою «Прямую линию», в ходе которой отвечал на вопросы как жителей ДНР, так и россиян, и украинцев.

Денис Пушилин Alexander Rekun/Global Look Press

Несмотря на то, что Донбасс в последнее время оказался в центре мировой политики, а его судьбу в Париже обсуждали главы России, Украины, Франции и Германии, собственно жителей республики международные дела интересуют куда меньше, чем близкие и понятные им. Дмитрий из Донецка просил помочь с благоустройством детской площадки, которую своими силами сделали ещё в довоенном 2013 году, и Пушилин призвал мэра города решить вопрос. Александру Захарову интересовало, когда начнётся реконструкция ледового дворца «Дружба» и дворца молодёжи «Юность» (в ответ она узнала, что за пару месяцев этого сделать не получится точно, поскольку делать нужно фундаментально, а это дорого). Студент Донецкого национального технического университета просил организовать общедоступный Wi-Fi в учебных заведениях республики (решение вопроса было поручено и.о. министра связи).

Интересная дискуссия разразилась после обращения другой студентки — Донбасской юридической академии. Она пожаловалась на то, что министерство образования отказало академии в аккредитации по формальным признакам. В итоге министр образования и науки Михаил Кушаков получил выговор и поручение исправить ситуацию.

Также обсуждали задолженности за услуги ЖКХ, проблемы отопления школ, необходимость ремонта и строительства дорог, программу поддержки пенсионеров. Как и на «Прямых линиях» Владимира Путина, было много частных вопросов. В целом, можно было бы даже подумать, что речь идёт о мирной, пусть пока и не самой успешно развивающейся территории, где существует много локальных проблем, которые в силу определённых факторов в ручном режиме приходится решать руководителю. Но всё-таки это не так. И реалии отнюдь не мирного времени неизбежно прорывались.

Так, люди жалуются на очень сложную ситуацию на пунктах пропуска между ДНР и Украиной, где людям нужно проводить в очереди по десять часов, чтобы пересечь границу. Спрашивали про возможность отмены или изменения комендантского часа, который в Донецке действует с 23:00 до 05:00, что очень неудобно для тех, кто работает допоздна. Остро стоит проблема реабилитации инвалидов, поскольку многие местные жители в результате боевых действий получили увечья, а пожилые люди зачастую не в состоянии справиться с предоставленными им протезами. До сих пор не закрыт вопрос правового урегулирования статуса участника боевых действий, и это тоже волнует многих.

Alexander Rekun/Global Look Press

И конечно, были вопросы, если можно так сказать, концептуальные. Так, у Пушилина поинтересовались, не жалеет ли он о том, что случилось в 2014 году, и глава ДНР ответил, что не встречал ещё ни одного человека, который сказал бы ему, что нужно было тогда «прогнуться» под новый киевский режим.

То, что мы видели на остальной территории Украины и продолжаем видеть сейчас, для Донбасса это было бы в троекратном размере. Потому что они ненавидели нас, мы это ощущали и знали, и знаем сейчас, — заявил он.

При этом подчеркнул, что и новая власть пока что не оправдывает надежд, а статистика обстрелов за первые полгода у Зеленского хуже, чем за последние полгода у Порошенко, хотя информации об этом меньше.

При Зеленском больше стреляют, больше погибло и получило ранений мирных граждан, больше разрушено инфраструктурных объектов. Это вот то, с чем мы имеем дело, — рассказал Пушилин.

Отвечая на вопрос о том, может ли украинский язык получить в ДНР статус официального, он подчеркнул, что 99% населения республики говорит и думает именно на русском, а в школах дети могут факультативно изучать любой язык при наличии соответствующих возможностей преподавательского состава, но государственным останется русский.

Призывали Пушилина и выйти из Минских переговоров, поскольку «с Украиной ни о чём невозможно договориться».

Разговаривать нужно даже с врагом, нужно разговаривать с оппонентом, чтобы прийти к какому-то решению острых вопросов, — ответил он, подчеркнув, что нужно решать с Киевом такие задачи, как, например, обмен пленными. — Мы видим и знаем, что мы гораздо цивилизованней в ряде моментов, чем Украина. И мы готовы говорить при условии поддержки посредников, готовы приходить к компромиссным вариантам. Мы это делаем, потому что это нужно для наших граждан.

Радует, что всё меньше речь в Донбассе идёт о выживании и всё больше — о жизни, о повышении её качества. Хотелось бы, чтобы в будущем году снаряды оставались в своих ящиках, и комендантский час Донецку больше не был нужен, как и новые протезы жителям ДНР и ЛНР.