В конце марта замглавы Минобороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что Великобритания поставит украинской армии снаряды с обеднённым ураном в рамках военной помощи. Аналогичный вид оружия использовался в 1999 году во время бомбардировок США Югославии. NEWS.ru пообщался с очевидцами тех событий и экспертами. Чем опасно применение боеприпасов с так называемым D-38? Как связаны снаряды с обеднённым ураном и онкологические заболевания? И почему никто до сих пор не понёс наказания за бомбардировки Югославии? Подробности — в этом выпуске.