«Чем и кем отвоевывать?»: экс-депутат Рады Кива о контрнаступлении ВСУ Экс-депутат Рады Кива считает, что ВСУ не смогут начать контрнаступление на юге Украины

Фото: МО Украины

Лишенный мандата экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива уверен, что украинские войска не способны начать контрнаступление на юге страны, поскольку их остатки погибают в Донбассе, а мобилизованных гражданских отправляют «на верную смерть». Вместо этого, по его мнению, пришло время консолидировать силы украинцев для внутреннего противостояния режиму, «который явно с каждым днем слабеет как на внешней политической арене, так и внутри».

Юг Украины они собрались вдруг отвоевывать! Чем и кем? — написал Кива в Telegram-канале.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал военным приказ вернуть южные прибрежные территории страны, которые в настоящее время находятся под контролем Вооружённых сил РФ. Он отметил, что для этого ВСУ собирает значительные силы, которые будут оснащены западным оружием.

Между тем военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что ему непонятна суть «объединенной» украинской армии, о скором контрнаступлении которой говорят в Киеве. Более того, идущее сейчас окружение донбасской группировки ВСУ не предполагает оперативного перерыва, а группировка российских войск из Мариуполя уже выдвинулась на север в помощь действующим подразделениям, и о каком-либо контрнаступлении речь не идет, уверен он.