Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую экологическую активистку Грету Тунберг «малявкой», удивившись тому, что СМИ уделяют ей так много внимания. Эти слова стали ответом на обвинения со стороны Греты в том, что в Бразилии убивают представителей коренных народов Амазонии. Это не первая перепалка главы государства с защитниками окружающей среды, ведь именно при нём бразильские леса пережили худший год за последнее десятилетие. Впрочем, СМИ всё равно остаются на стороне Греты: журнал Time 11 декабря выбрал школьницу Человеком года — 2019.

Тунберг недавно вернулась из Америки и в данный момент принимает участие в Конференции ООН по изменению климата в Мадриде. В воскресенье, 8 декабря, в своём Twitter она поделилась новостью о том, что в Бразилии были убиты двое членов племени гуажажара.

Представителей коренных народов убивают за попытки защитить леса от нелегальной вырубки, — прокомментировала новость Тунберг. — Снова и снова. Стыдно, что мир об этом молчит.

Несколько дней спустя на реплику активистки отреагировал президент Бразилии Жаир Болсонару, можно сказать, её идеологический противник. Его называли «бразильским Трампом» за схожесть взглядов с американским лидером. Действительно, как и глава США, он отрицает существование глобального потепления, а также сквозь пальцы смотрит на вырубку амазонских лесов, которые яростно защищают обитающие в них индейцы.

Жаир Болсонару O Globo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Грета сказала, что индейцы умирают, потому что защищают Амазонию, — заявил репортёрам в Бразилиа Жаир Болсонару. — Удивительно, что пресса уделяет внимание такой малявке.

Болсонару не впервые обрушивается на экологических активистов. В начале декабря он косвенно обвинил в возникновении лесных пожаров американского актёра и защитника природы Леонардо Ди Каприо, а точнее некоммерческие организации (НКО), которые якобы специально поджигают бразильскую сельву, чтобы вытянуть деньги из спонсоров.

Сотрудники НКО, что они делают? Что же проще? Поджигают кусты, — заявил Болсонару. — Делают фото, фильм, посылают в НКО, НКО это распространяет, запускает кампанию против Бразилии, связывается с Леонардо Ди Каприо, и Леонардо Ди Каприо жертвует им $500 тысяч.

Болсонару, мягко говоря, преуменьшил масштабы проблемы. В этом году спутники NASA зафиксировали всплеск как числа, так и интенсивности лесных пожаров в Бразилии, причём, как подчеркнуло космическое агентство, связано это не столько с засухой, сколько с вырубкой лесов.

При действующем президенте ранее существовавшая проблема сокращения лесных массивов усугубилась: по сравнению с прошлым годом Бразилия потеряла почти на 30% больше лесов, это худшие показатели за десятилетие. Дело в том, что новый лидер призвал развивать районы, в которых проживают племена Амазонии. «Развивать» в его понятии означает разрабатывать минеральные ресурсы, распахивать под сельскохозяйственные культуры, строить фабрики и устраивать пастбища для скота.

При Болсонару был фактически легализован самовольный захват амазонских земель фермерами и превращение лесов в сельскохозяйственные угодья. А чтобы разом избавиться от «мешающих» продуктивной деятельности квадратных километров сельвы, фермеры нередко используют поджоги (образовавшийся пепел при этому служит удобрением для будущих полей). По мнению некоторых экологов, это и привело к беспрецедентному масштабу лесных пожаров в этом году.

Предложения вроде легализации захвата земель, добычи полезных ископаемых и фермерства на землях коренных народов, как и понижение требований для выдачи лицензий на инфраструктурные проекты приведут к тому, что в ближайшие годы ситуация только ухудшится, — заявил The Guardian исполнительный секретарь НКО «Климатическая обсерватория» Карлос Риттл. — Вопрос, насколько долго торговые партнёры Бразилии будут верить обещаниям (Болсонару. — NEWS.ru) об исполнении Парижского соглашения, пока леса уничтожаются, лидеров коренных народов убивают, а экологические законы нарушаются.

Стоит признать, что по крайней мере на словах, Болсонару выступает против незаконной вырубки лесов и поджогов и, конечно, не одобряет убийства индейцев, защищающих Амазонию. Однако леса при нём действительно стали вырубаться активнее. Президент оправдывает свою политику тем, что индейцев необходимо вытаскивать из каменного века, а ранее оставляемые без внимания районы Амазонии таят огромные ресурсы для развития страны.