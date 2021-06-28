Человеческая ошибка: в Британии объяснили потерю бумаг по эсминцу Defender

Потеря документов с планами следования эсминца Defender ВМС Великобритании через российские воды в Чёрном море является ошибкой «конкретного человека». Об этом заявил замглавы Минобороны Соединённого Королевства Джереми Куин, сообщает РИА Новости.

Похоже, это была ошибка. Я не хочу о чём-то говорить до появления результатов расследования, но, похоже, это ошибка отдельного человека, — отметил представитель военного ведомства.

Он добавил, что потерявший документы сотрудник сам позже в этом признался. Куин уточнил, что на некоторых документах стоял гриф «секретно», они предназначались лишь для сотрудников секретной службы.

Мне очень жаль, что такой инцидент имел место. Его расследование будет проведено самым тщательным образом, — подчеркнул Куин.

Ранее стало известно, что очередной слив со стороны Великобритании по делу об эсминце HMS Defender доказывает: Лондон, используя провокацию, с самого начала понимал, что делает. А утечка документов высокой секретности и их дальнейшее обнаружение в неожиданных местах уже с британскими спецслужбами случались. Однако в этот раз их «потеряли» специально.