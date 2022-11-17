Челноки-миротворцы

После встречи в Анкаре с главой нашей СВР Сергеем Нарышкиным в Киев срочно полетел директор ЦРУ Уильям Бернс, которого причисляют к сторонникам более здравого подхода к украинскому конфликту. И такой его маршрут, видимо, должен лишний раз подчеркнуть, что никаких у нас с американцами переговоров по Украине не ведется. Все сводится исключительно к снижению опасности ядерной войны. Американская гибридная тактика становится все более изощренной и тонкой.

Постоянные якобы американские сигналы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стать более открытым к возможности переговоров сочетаются со все более жесткими заявлениями пана президента, выдвигающего заведомо неприемлемые для Москвы условия для начала такого диалога. Плюс заверения главнокомандующего Валерия Залужного в том, что украинская армия не смирится с «оккупацией» хотя бы части территории страны. А раз так, то какие могут быть переговоры. И не следует думать, что ВСУ стали активно лезть в политику. Просто Зеленскому дополнительно развязывают руки. Не может же он пойти против людей в форме.

На деле же все причастные к конфликту на Украине стороны отдают себе отчет в том, что играть предстоит вдолгую. Поэтому ставки постоянно поднимаются. Особенно на пороге зимы, которую ждут с немалой тревогой. Американцы и так оркеструют войну против России небывалой ценой. Ценой скачка инфляции в Европе, роста издержек промышленного производства и безработицы, ценой фактического разоружения союзников, опустошения их арсеналов. Наконец, ценой риска замораживания целых городов. А потому за несколько дней до наступления климатической зимы тем же младшим американским союзникам надо дать надежду хотя бы на временную передышку. Успокоить их психологически.

Потому-то постоянно вбрасываются ссылки на некий кейс помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, который, мол, уговаривает несговорчивого и отчаянно «заряженного на победу» Зеленского на замораживание противостояния по нынешней линии соприкосновения. И чем громче будут звучать барабаны войны из Киева, тем шире будет область маневрирования для американских творцов фейковых соглашений.

Понятно, что пауза — это не конец войны. А баллон с кислородом для НАТО и подопытных украинцев, которым наши вооруженные силы время от времени демонстрируют свои возможности, выборочно нанося удары по энергетическим объектам, которые через неделю-другую восстанавливаются. Но даже такие уколы страшно беспокоят и украинскую верхушку, и европейцев, резонно опасающихся новой зимней волны переселения незалежного прожорливого народа.

Не исключено, что поэтому и летает Бернс, маневрирует Салливан. Притом что американцы уже неоднократно откровенно кидали нас, что признается и в Кремле. И нет оснований надеяться на то, что и на этот раз предлагаемый «фантик» не окажется пустым.

Украине и НАТО надо зиму продержаться. А там прибудет пятнадцать тысяч бойцов, что ныне готовятся на европейских полигонах, заокеанские заводы выполнят размещенные заказы на новые вооружения. А вот от России потребуют больше не бить ракетами по украинской инфраструктуре. А то вдруг опять что-то в Польшу залетит. И при некотором ослаблении санкций продолжатся поставки разнообразного стратегического сырья, в том числе необходимого для западного ВПК. Челночные консультации продолжатся.