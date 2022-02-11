Чехия заявила о планах подписать документ о поддержке вступления Киева в ЕС

Украина ведёт переговоры с чешской стороной о подписании декларации «О поддержке вступления в Евросоюз», заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью для «Европейской правды». Он, в свою очередь, позитивно оценивает результат этих переговоров.

Сейчас мы ведём переговоры об этом с Украиной. И я очень оптимистичен по результатам этих переговоров, — сказал Липавский.

Он отметил, что Украине необходимо и дальше продолжать проводить реформы, в том числе и судебные. В противном случае, по его мнению, вступление в ЕС превратится в формальность.

Как только у вас будет такая система, что компании из ЕС будут чувствовать свою работу в Украине безопасной – вы увидите взрывной рост украинской экономики, — заявил министр.

Ранее председатель комитета верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности Павел Фишер обратился к правительству с призывом начать ревизию отношений с Россией. Он также порекомендовал кабмину не забывать добиваться извинений, компенсаций и соблюдения договоров от Москвы. При этом он назвал задачу отважной, а также отметил, что это процесс на долгую перспективу.