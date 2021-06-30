Чехия запретила поездки в Россию

Минздрав Чехии выдал распоряжение о запрете выезда в страны с экстремальным риском заболевания коронавирусом. В число таких стран включена Россия, сообщается на сайте министерства.

Распоряжение выдано на срок с 1 по 31 июля. Не распространяется запрет только на те поездки, которые не могут быть отложены и должны быть предварительно объявлены в МИД Чехии.

На период с 1 по 31 июля Минздрав запрещает всем гражданам Чехии и постоянно проживающим в республике иностранцам посещение стран с экстремальным риском заболевания COVID-19, вызванного новыми мутациями коронавируса SARS-Cov-2, — говорится в распоряжении чешского ведомства.

Также в перечень запрещённых для поездок стран вошли Индия, Бразилия, Непал, Тунис, Перу, Парагвай и ряд других. Что касается России, то в документе Минздрава говорится о росте заболеваемости коронавирусом с 25 июня — более 20 тысяч случаев в день. И это наивысший показатель с конца января.

Как сообщалось ранее, первый случай лямбда-штамма коронавируса обнаружили в Чехии, сообщила входящая в систему Министерства здравоохранения республики Национальная оценочная лаборатория гриппа и респираторных вирусных заболеваний. По данным ведомства, также в Чехии выявлены 120 случаев заболевания штаммом «дельта», который распространяется в Праге.