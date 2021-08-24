Чехия захотела помочь Литве в борьбе с мигрантами

Власти Чехии могут увеличить помощь Литве, которая сталкивается с потоком нелегальных мигрантов с территории Белоруссии, если соответствующее обращение из Вильнюса поступит в Прагу. Об этом заявил первый вице-премьер, министр внутренних дел республики Ян Гамачек, сообщает ТАСС.

Мы несколько раз предложили Литве помощь на двусторонней основе. Пока о такой помощи к нам не поступала просьба из Литвы. Мы готовы помочь, если поступит такая просьба, — пояснил политик.

По его словам, власти Чехии могут направить полицейских в Литву. У силовиков уже есть опыт оказания такой помощи иностранным государствам — чешские полицейские противостояли нелегальным мигрантам в Северной Македонии и Словении.

Также Прага на безвозмездной основе направит Литве 13,5 млн крон (около €515 тысяч). Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. Политик высказался за решение проблем потенциальных беженцев у них на родине, а также выступил за укрепление внешних границ Евросоюза.

Ранее власти Украины направили в Литву почти 38 тонн колючей проволоки для строительства защитного ограждения от беженцев, которые попадают в страну из Белоруссии. Поставка проволоки является первым этапом по отправке гуманитарного груза. Решение было принято после того, как Вильнюс обратился за помощью к Киеву из-за нехватки технических средств для строительства заграждения.

Ситуация на границе Белоруссии и Литвы ухудшилась из-за стремительного потока нелегальных мигрантов, которые направляются через белорусско-литовскую границу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не может сдерживать поток мигрантов из-за санкционных ограничений со стороны Запада.