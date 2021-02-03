Власти Чехии выразили протест послу России из-за приговора Навальному

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МИД Чехии вызвал российского посла Александра Змеевского в связи с решением суда по оппозиционеру Алексею Навальному. Дипломату был выражен протест.

Замминистра Алеш Хмеларж выразил протест против решения суда в отношении Алексея Навального, которое мы считаем политически мотивированным, а также против грубых действий полиции против мирных демонстрантов. Призываем Россию к немедленному освобождению Навального, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Таким образом он удовлетворил обращение ФСИН, представители которой утверждали, что оппозиционер нарушил условия пребывания на воле более 50 раз.

Это решение вызвало волну возмущения у зарубежных политиков и дипломатов. Главы Франции, Германии и Великобритании потребовали освободить блогера. Высокопоставленные чиновники США осудили приговор. Москва, в свою очередь, посоветовала зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран.

Как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал истерикой реакцию Запада на ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным.