Чехия потребует миллионы у России за взрывы во Врбетице

Чехия намерена потребовать у России многомиллионную компенсацию за взрывы во Врбетице. Такое заявление сделала министр финансов Алена Шиллерова, сообщение транслировалось в эфире Чешского телевидения.
Власти Чехии
Если мы пойдем путём, например, компенсации ущерба в уголовном судопроизводстве, это займёт очень много времени, — заявила Шиллерова.
Конфликт между Чехией и Россией начался после того, как Прага приняла решение выслать 18 российских дипломатов. Причина — возможность причастности к взрывам российских силовиков.
Как сообщалось ранее, посол Чехии в России Витезслав Пивонько намерен посетить парад Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщает издание Aktuáln.cz со ссылкой на представителя пресс-службы МИД Чехии Михала Дудаша.