Чехия потребует миллионы у России за взрывы во Врбетице

https://static.news.ru/photo/90d26d52-b10c-11eb-b20f-96000091f725_660.jpg Фото: Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

Чехия намерена потребовать у России многомиллионную компенсацию за взрывы во Врбетице. Такое заявление сделала министр финансов Алена Шиллерова, сообщение транслировалось в эфире Чешского телевидения.

Власти Чехии намерены потребовать у России порядка миллиарда крон, это примерно $47,5 млн (3,5 млрд рублей). Страна планирует получить деньги «в соответствии с международным правом».

Если мы пойдем путём, например, компенсации ущерба в уголовном судопроизводстве, это займёт очень много времени, — заявила Шиллерова.

Конфликт между Чехией и Россией начался после того, как Прага приняла решение выслать 18 российских дипломатов. Причина — возможность причастности к взрывам российских силовиков.

Как сообщалось ранее, посол Чехии в России Витезслав Пивонько намерен посетить парад Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщает издание Aktuáln.cz со ссылкой на представителя пресс-службы МИД Чехии Михала Дудаша.