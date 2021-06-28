Чехия потребовала от России денежную компенсацию из-за взрывов во Врбетице

Власти Чехии потребовали от России компенсации ущерба в связи со взрывами в 2014 году на военных складах во Врбетице. Об этом сообщает газета Mlada fronta Dnes.

По данным издания, замглавы МИД Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой содержится требование о возмещении ущерба. Власти Чехии хотят получить от России примерно €25,5 миллиона.

Чешские власти в апреле обвинили спецслужбы России в причастности к взрывам на складах во Врбетице в 2014 году и выслали 18 дипломатов РФ, заподозрив их в шпионаже. Это привело к обострению отношений между Москвой и Прагой. Российская сторона назвала обвинения голословными и ответила высылкой 20 чешских дипломатов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала различие взглядов президента и премьера Чехии относительно взрывов во Врбетице. По её словам, официальные лица Чехии так и не выработали единую позицию по этому инциденту.