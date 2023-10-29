Чехия может выйти из ООН из-за резолюции по Газе: чем возмущена Прага Глава Минобороны Чехии призвала страну выйти из ООН из-за принятия резолюции по Газе

Фото: AHMED ZAKOT/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудник ООН среди обломков зданий, разрушенных во время израильской бомбардировки

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что страна может выйти из ООН из-за принятой Генассамблеей организации резолюции по сектору Газа. Что возмутило Прагу и возможно ли выйти из ООН?

Почему Чехия недовольна резолюцией ООН по сектору Газа

Чернохова в соцсетях написала, что резолюция ООН по ситуации на Ближнем Востоке «выражает поддержку террористам».

«Только 14 стран, в том числе и наша, ясно и понятно выступили против беспрецедентного теракта (против Израиля. — NEWS.ru), совершенного террористами ХАМАС! Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов, которая не уважает основополагающее право на самооборону. Выйдем (из ООН. — NEWS.ru)», — высказалась глава Минобороны Чехии.

Чешский министр добавила, что атака ХАМАС, произошедшая 7 октября, стоит в одном ряду с терактом 11 сентября 2001 года в США, когда исламистская группировка «Аль-Каида» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) атаковала башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Как отреагировали на резолюцию ООН по Ближнему Востоку другие страны

Документ поддержали 120 стран, включая Россию. Против выступили 14 государств, среди которых Израиль и США. Еще 45 стран воздержались, в том числе Украина.

Против резолюции ООН по ситуации в секторе Газа проголосовали Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и США. Среди воздержавшихся Эстония, Канада, Финляндия, Германия, Греция, Индия, Ирак, Италия, Япония, Латвия, Словакия. Поддержали документ, в частности Армения, Азербайджан, Белоруссия, Китай, Франция, Казахстан, Испания.

Генассамблея ООН отклонила поправку об осуждении атак ХАМАС в отношении Израиля. Поправку предложила Канада, ее поддержали Соединенные Штаты.

Постпред Израиля Гилад Эрдан после голосования заявил, что ООН «лишилась легитимности». Представители ХАМАС приветствовали принятие резолюции.

Глава Министерства иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что страна не стала голосовать за проект резолюции Генассамблеи ООН по конфликту на Ближнем Востоке, поскольку в документе нет пунктов по осуждению действий ХАМАС. По мнению дипломата, данные пункты являются ключевыми и именно из-за их отсутствия Словакия воздержалась от голосования.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя дал положительную оценку принятию Генассамблеей ООН резолюции с призывом к немедленному перемирию в зоне конфликта Израиля и Палестины. По словам российского дипломата, принятие такого документа не является победой какой-либо национальной позиции.

Как выйти из ООН и были ли такие случаи

Процедура выхода государства из Организации Объединенных Наций описана в статье 2 Устава ООН. Согласно ей, любой член ООН может выйти из организации путем направления письменного уведомления Генеральному секретарю ООН. Выход вступает в силу через год после получения уведомления.

В 1965 году Индонезия вышла из ООН, но вернулась в 1966 году. В 1977 году Албания покинула организацию и восстановила членство только в 1991 году.

В 2016 году существовала вероятность выхода Филиппин из ООН, однако позже президент Филиппин Родриго Дутерте назвал это шуткой.

Государство могут лишить членства в ООН по решению Совета Безопасности по статье 6 Устава организации за «систематическое нарушение принципов Устава».

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