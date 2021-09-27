Чехия исключила участие России и КНР в создании нового блока АЭС

В Чехии исключили участие фирм России и Китая в строительстве нового энергоблока на АЭС «Дукованы» (на юго-востоке страны). Соответствующий закон подписал президент страны Милош Земан, сообщило Чешское ТВ.

Президент Земан подписал в понедельник ранее одобренный обеими палатами парламента так называемый «низкоуглеродный закон», который, кроме прочего, предусматривает исключение фирм России и Китая из числа потенциальных участников строительства нового энергоблока на АЭС «Дукованы», — говорится в сообщении.

Данный закон предусматривает возможное использование в стрoительстве блока, а также в последующей его эксплуатации технoлогии только от тех стран, которые присоединились к международному дoговору о госзаказах от 1996 года, в число которых Россия и КНР не входят.

В августе вице-премьер и глава минпрoмторга Карел Гавличек сообщил журналистам, что тендер на строительство нового энергоблока АЭС «Дукoваны» (сооружённой в 1985-1987 годах по советскому проекту) может быть объявлен в конце этого года. Цена строительства может составить, по словам вице-премьера, от $6,4 до $7,3 млрд.

Ранее Росатом исключили из числа кандидатов на строительство энергоблока АЭС. Поводом для этого стал взрыв на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в котором якобы были замешаны российские спецслужбы.