Чехия готова послать свои войска в Польшу

Прага готова направить в помощь Варшаве для разрешения ситуации на польско-белорусской границе полицейских или военных, но в Польше на это предложение пока не отреагировали. Об этом заявил чешский премьер Андрей Бабиш по окончании саммита глав правительств стран Вышеградской четвёрки (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия — V4) в Будапеште, сообщает РИА Новости.

Чехия готова направить в помощь Польше своих полицейских или военных, но сигналов о том, что Варшава готова принять такую помощь, пока нет, — цитирует Бабиша агентство.

По его словам, то, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, «совершенно неприемлемо». При этом Прага поддерживает санкции Евросоюза, «которые должны быть введены быстро и быть эффективными».

Поведение режима Лукашенко выходит за все рамки, — резюмировал Бабиш.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Ранее сообщалось, что Варшава всерьёз готовится к потенциальному конфликту с Москвой и с Минском, а жители страны такую подготовку считают понятной и нужной. Объясняются приготовления тем, что Польша на фоне пограничного конфликта с Белоруссией серьёзно относится к заявлениям о возможной войне между Западом и Россией.