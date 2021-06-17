Молодая и красивая, но чего-то путает: Путин о работе Псаки

https://static.news.ru/photo/f2ab3852-cf6a-11eb-9b05-96000091f725_660.jpgДжен ПсакиФото: Sarah Silbiger - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки — молодая, образованная и красивая женщина, которая всё время «чего-то путает». Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.
Подобным образом Путин ответил на вопрос о слухах про деменцию президента США Джо Байдена.
То, что он там чего-то путает иногда — ну, у него пресс-секретарь молодая, образованная, красивая женщина. Она сама всё время путает чего-то. Это ведь не от того, что у неё образование не позволяет или память плохая. Просто, знаете, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенные, они не очень фиксируют на этом свое внимание, — заявил Путин.
Президент России добавил, что Байден понимает, чего хочет добиться, и действует очень искусно в живом общении.
Ранее Владимир Путин прокомментировал использование на саммите в Женеве американским лидером Джо Байденом записей, которые журналисты назвали шпаргалками.