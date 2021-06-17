Молодая и красивая, но чего-то путает: Путин о работе Псаки

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Любые попытки вести против Китая экономическую войну не останутся без возмездия. Такое мнение высказал в беседе с Pravda.Ru научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Василий Кашин.

После встречи в Корнуолле лидеры стран G7 подписали коммюнике, в котором обвинили КНР в ущемлении прав уйгуров — коренного народа Синьцзян-Уйгурского автономного округа. Китайские власти также заподозрили в манипулировании рынком...