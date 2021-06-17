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Молодая и красивая, но чего-то путает: Путин о работе Псаки

15:37, 17 июня 2021
Джен Псаки Джен Псаки Фото: Sarah Silbiger - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки — молодая, образованная и красивая женщина, которая всё время «чего-то путает». Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

Подобным образом Путин ответил на вопрос о слухах про деменцию президента США Джо Байдена.

То, что он там чего-то путает иногда — ну, у него пресс-секретарь молодая, образованная, красивая женщина. Она сама всё время путает чего-то. Это ведь не от того, что у неё образование не позволяет или память плохая. Просто, знаете, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенные, они не очень фиксируют на этом свое внимание, — заявил Путин.

Президент России добавил, что Байден понимает, чего хочет добиться, и действует очень искусно в живом общении.

Ранее Владимир Путин прокомментировал использование на саммите в Женеве американским лидером Джо Байденом записей, которые журналисты назвали шпаргалками.

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