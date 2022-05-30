Чеченцы извинились за фингалы у первых пленных в Северодонецке

Фото Kadyrov_95 / Telegram

Двух украинских офицеров взяли в плен в Северодонецке российские войска. Помощник главы Чечни Апты Алаудинов рассказал, что им было предложено сдать оружие и добровольно сдаться, но националисты «не воспользовались этим предложением подобру-поздорову», из-за чего им пришлось поставить несколько фингалов. Точнее только один из пленных заработал их. Видео с их первичным допросом опубликовал в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

За того, который с фингалом, я прошу прощения. Так получилось, что люди, когда им предложили подобру-поздорову. Они не смогли воспользоваться моментом, — отметил Алаудинов на видео.

Кадыров в своём посте также отметил, что захваченные в плен боевики рассказали, что националисты из «Айдара» и «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) бросили их в самый ответственный момент. Они сдаваться не хотели, потому что украинское руководство напугало из «страшилками о зверствах российских бойцов».

Наличие синяков Кадыров не без иронии объяснил случайностью — оба синяка пленный получил «наступив на грабли при выходе из окруженного здания».

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