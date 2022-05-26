Чавушоглу рассказал, откажется ли Турция от закупок газа в России Чавушоглу: Турция не намерена отказываться от закупки природного газа у России

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу / Фото MFA Russia Press Service/Global Look Press

Турция на данном этапе не намерена отказываться от поставок природного газа из России, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, которые приводит газета Sabah, Россия не угрожает энергетической безопасности страны, однако Анкара всё равно будет прорабатывать варианты снижения зависимости от природного газа.

У нас, у Турции, нет проблем, и пока что нет решения не покупать газ у России с точки зрения энергетической безопасности, — подчеркнул министр.

Он добавил, что Турция остаётся открытой для любого сотрудничества.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал стратегическими отношения между Турцией и Россией. По его словам, Анкара не может разорвать отношения с Москвой и отказаться от поставок российского газа. В качестве примера сотрудничества двух стран он привёл в пример строительство первой в Турции АЭС «Аккую», которая должна заработать в 2023 году и в возведении которой принимает участие Росатом. Вместе с тем президент Турции указал, что у него нет намерений разрывать отношения ни с российским лидером Владимиром Путиным, ни с президентом Украины Владимиром Зеленским.