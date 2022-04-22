Чавушоглу: у России и Украины есть проект совместной декларации

Россия и Украина выработали проект совместной декларации, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передаёт ТАСС. Он подчеркнул, что между лидерами двух стран работают «закулисные связи».

На данный момент есть всеобъемлющий текст, который обсуждают переговорщики. Кроме того, между лидерами работают закулисные связи. Мы видим, что в этом процессе есть и проект совместной декларации, — заявил он.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский высказался о том, как может выглядеть мирный договор с Россией. По его мнению, соглашение может состоять из двух документов: один из них — о гарантиях безопасности для Киева, а второй зафиксирует отношения Украины с РФ. Российская сторона видит соглашение единым документом, однако в этом случае, по словам Зеленского, будущие страны-гаранты не совсем видят себя за столом переговоров.

Турция, в свою очередь, отказалась стать гарантом безопасности для Украины. Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара не согласна с требованием Киева предоставить гарантии безопасности по образцу 5-й статьи договора НАТО. Украинская сторона должна конкретизировать свои ожидания от стран-гарантов.

Позднее в МИД России заявили, что основу стран-гарантов для Украины могут составить пять постоянных членов Совбеза ООН — Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Там подчеркнули, что данный вопрос обсуждается на переговорах между Москвой и Киевом.