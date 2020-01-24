С 1947 года мир максимально близок к ядерной катастрофе. К такому заключению пришли специалисты журнала «Бюллетень учёных-атомщиков», уже более 70 лет ведущие проект Часы Судного дня. Это символический отсчёт времени до «полуночи», под которой подразумевается ядерная война. Сейчас до неё, по мнению экспертов, осталось всего 100 секунд — меньше, чем когда-либо ранее.

Журнал «Бюллетень учёных-атомщиков» учреждён бывшими участниками Манхэттенского проекта в 1945-м — в связи с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Два года спустя, на фоне обострения конфликта между СССР и США, переросшего в Холодную войну, эксперты издания инициировали проект Часы Судного дня. В 1947-м, по символической оценке специалистов, до «полуночи», то есть ядерного конфликта, оставалось 7 минут. С тех пор стрелки часов сдвигались 24 раза. Решение об их переводе принимается ежегодно в январе — авторами «Бюллетеня» и несколькими десятками приглашённых экспертов, включая 13 нобелевских лауреатов, так что речь идёт о взвешенной и многосторонней оценке мировых рисков.

В этом году стрелки переведены сразу на 20 секунд вперёд: теперь Часы показывают 23:58:20.

Человечество по-прежнему стоит перед лицом двух одновременно существующих вызовов — перспективой ядерной войны и климатическими изменениями… — отмечают в своё заявлении эксперты «Бюллетеня». — <…> Ситуация с глобальной безопасностью ужасна не только потому, что эти угрозы существуют, но и потому, что мировые лидеры позволили разрушить международную политическую инфраструктуру для управления ими.

Хиросима Keystone Pictures Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Среди факторов роста ядерной угрозы специалисты выделяют обострение конфликта США и Ирана, новое военное соперничество между Москвой и Вашингтоном после разрыва Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также отсутствия прогресса в переговорах с Северной Кореей. Что же касается негативных климатических изменений, то, подчёркивают аналитики, несмотря на рост общественного интереса к этой теме, мировые руководители не предпринимают достаточных усилий по разрешению проблемы. При этом правительства продолжают ставить собственные внутриполитические интересы выше международных соглашений, порою вообще отказываясь от них. Усугубляет ситуацию и дисбаланс в информационной сфере: усиление государственной пропаганды, спланированные кампании по дезинформации и т.д.

В «Бюллетене», однако, не ограничивается перечислением угроз и критикой мировой политической системы.

Есть много конкретных шагов, которые лидеры могли бы предпринять — а общество должно требовать, — чтобы улучшить нынешнее абсолютно неприемлемое состояние мировой безопасности, — уверены эксперты.

Среди таких мер они называют, например, переговоры между США и Россией о возобновлении действия ДРСМД или замене его новым соглашением, дальнейшее сокращение ядерного вооружения и ограничение программ, способствующих его развитию. Для предотвращения негативных изменений климата развитые государства, подписавшие Парижское соглашение, должны не только следовать его условиям, но и помогать развивающимся странам в преодолении зависимости от ископаемого топлива.

Дональд Трамп Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Особая роль отводится в этой связи США. Выход Трампа из Парижского соглашения аналитики называют «ужасной ошибкой» и заявляют: победитель президентских выборов в США 2020-го должен отменить это решение. Кроме того, будущий американский лидер обязан уделять самое пристальное внимание иранской ядерной программе — вернувшись к сделке с Тегераном или инициировав новый договор.

Обильное упоминание США в заявлении «Бюллетеня» имеет как минимум два объяснения. С одной стороны, Соединённые Штаты объективно остаются влиятельнейшей державой, способной модерировать многие глобальные процессы. С другой, именно Трамп своими импульсивными шагами привёл к обострению ряда конфликтов и возникновению новых рисков. Показательно в этой связи то, что и рекордные переводы стрелок Часов — в 2017-м и 2018-м — во многом были связаны с американским президентом, а именно с его заявлениями о мигрантах, ядерном оружии и с выходом из Парижского соглашения.

По мнению экспертов «Бюллетеня», нынешние 100 секунд до «полуночи» — не приговор человечеству. В конечном счёте, напоминают они, в истории были периоды, когда стрелки Часов Судного дня значительно переводились назад, — например, на 17 секунд, с окончанием Холодной войны. Однако для подобного, как несложно догадаться, нужна серьёзная политическая воля мировых лидеров.