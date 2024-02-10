Частный самолет во Флориде спикировал на шоссе Daily Mail: при крушении частного самолета во Флориде погибли два человека

Фото: Spencer Colby/Global Look Press

Небольшой реактивный самолет бизнес-класса Bombardier Challenger 600 упал на оживленную трассу в округе Коллиер недалеко от города Неаполь (штат Флорида, США). Он врезался в автомобиль и мгновенно загорелся, пишет Daily Mail. По предварительной информации, погибли два человека.

О том, что произошло с воителем машины пока неизвестно. Федеральное управление гражданской авиации (ФАУ) заявило, что самолет летел из Огайо в Форт-Лодердейл. Пилоты успели передать, что у них отказали оба двигателя. По одной из версий, они хотели сесть на дорогу, но не справились с управлением.

После крушения полиция перекрыла движение по шоссе. Образовалась огромная пробка. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал SHOT.

В конце января стало известно, что пилоты упавшего в Афганистане бизнес-джета подделали документы о прохождении подготовки для управления Falcon 10 в США. Их летные свидетельства аннулировали. Помимо этого, самолет не прошел техобслуживание, сертификат летной годности ему выдали незаконно. В результате крушения Falcon 10 погибли два пассажира, летчики выжили.

На днях в результате падения вертолета в озеро погиб экс-президент Чили Себастьян Пиньера. Находившиеся на борту три человека сумели выжить.